Conferencia de José Carlos Ruiz,catedrático y Doctor en Filosofía de la Universidad de Córdoba. Promotor de Pensamiento Crítico e impulsor de la Sección de Radio Más Platón y menos WhatsApp en el programa de radio de la Cadena ser La Ventana.

Gran parte de la educación hipermoderna y el mundo del trabajo argumentan la necesidad de trabajar en el 'pensamiento crítico' de los estudiantes. Al mismo tiempo, las pantallas ganan terreno hasta el punto de configurar los criterios de atención y perfiles identitales de nuestros jóvenes. En esta conferencia trataremos de analizar qué componentes del pensamiento crítico podemos trabajar desde el aula y cómo implementar una pedagogía de la mirada que se enfrenta a los nuevos lenguajes digitales que se imponen.

Detalles del evento

Fecha:Miércoles 20 de octubre a las 7:15 p.m. (las puertas se abren a las 6:45 p.m., aforo limitado). No se permitirá la entrada al evento una vez que haya comenzado.

Lugar: Conservatorio Superior de Música de Les Illes Balears

Modalidad: presencial u on line (streaming). En el caso de la modalidad on line es necesario adquirir la entrada (elegir on line/streaming) y se le enviará el enlace por correo electrónico antes del inicio de la conferencia.

Presentación: a cargo de Elisa Rosselló, presidenta de laAsociación de Filósofos de las Islas Baleares.

Gratuito