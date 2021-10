Los aspirantes de Més a presidir el Govern inician sus campañas

La cuenta atrás para saber quiénes serán los aspirantes de Més per Mallorca a presidir el Govern ha empezado oficialmente. Los dos aspirantes a encabezar las listas de Més al Parlament escenificaron ayer el pistoletazo de salida a sus campañas junto a decenas de militantes. Maria Ramon, la actual alcaldesa de Esporles, lo hizo en Montuïri. Y Lluís Apesteguia, primer edil de Deià, eligió Palma para presentar a su equipo y sus propuestas.

«Represento la pluralidad de sensibilidades que aglutina Més per Mallorca», reivindicó Maria Ramon desde la plaza del Molinar de Montuïri. «Tenemos que estar donde tengamos más poder de influencia para seguir transformando nuestro país, no nos podemos permitir dejar las instituciones en manos de los españolistas o de la extrema derecha», defendió la candidata acompañada del diputado Joan Mas, la consellera Fina Santiago o el senador Vicenç Vidal, entre otros militantes y representantes municipales de Més per Mallorca.

Lluís Apesteguia inició su campaña en un bar de Palma con una tertulia en la que participó la militancia del partido. «Apostamos por no participar en ningún Govern que, en su conjunto, no aplique las políticas de Més», sentenció Apesteguia. El actual alcalde de Deià, que ayer por la noche estuvo acompañado por varias decenas de simpatizantes entre los que se encontraba la diputada Joana Aina Campomar, ha asegurado que «la ilusión de las bases es el motor que moverá nuestra campaña».

Una nova il·lusió. Este es el eslogan elegido por el equipo de Lluís Apesteguía. El candidato de Més se presentó ante la militancia en un café teatro de Palma. Apesteguia explicó que se presenta a las primarias de Més para liderar un proyecto «de mayorías» que pretende «generar nuevas ilusiones en la gente que defiende el soberanismo, el ecologismo y el feminismo». Foto:M. A. CAÑELLAS

Hasta el 22 de octubre, los dos candidatos podrán hacer campaña para las primarias de Més, previstas para el 24 de octubre. En el proceso también se elegirá el candidato al Consell. Podrán participar 4.658 electores, entre los cuales se encuentran militantes de la formación y también simpatizantes que se han inscrito en el proceso de elección.