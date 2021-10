La poca presencia del catalán sigue generando quejas en la sanidad

Los partidos del Pacte acordaron que a partir del 1 de octubre toda la cartelería de hospitales y centros de salud estaría también en catalán. Pero desde esa fecha se continúan denunciando vulneraciones de la Llei de Normalització Lingüística en centros sanitarios. Así lo recogen muchos usuarios a través de la campaña Normalitza Mallorca que en redes sociales impulsa la Plataforma per la Llengua.

«Todavía quedan muchos carteles únicamente en castellano, es un hecho que se ha acentuado con la pandemia y aunque se empiezan a ver mejoras es un tema que no está ni mucho menos solucionado», explica Ivan Solivellas, el delegado de la plataforma en Balears.

Sin cambios

Uno de los políticos que acudió a la reunión del Pacte para atajar los supuestos casos de discriminación lingüística en el ámbito sanitario fue el diputado de Més, Joan Mas Collet. Aunque reconoce que «día 1 de octubre no se pudo normalizar al cien por cien toda la cartelería, si que se han hecho pasos importantes». La directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, explica en ese sentido que «a raíz del acuerdo del pasado septiembre, mantenemos vías estables de comunicación con el Servei de Salut y hemos establecido un protocolo de actuación para coordinar las respuestas en las reclamaciones recibidas a través de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics».

Además, desde la Conselleria de Salut explican que «la Subdirección de Infraestructuras y Mantenimiento ha iniciado una revisión de la cartelería para adaptarla a la normativa».

Centros que no cumplen

Pero los carteles escritos solamente en castellano continúan en muchos centros sanitarios. La immensa mayoría corresponden a cartelería temporal. Así lo constatan decenas de denuncias publicadas en redes sociales con la campaña de la Plataforma per la Llengua desde el pasado 1 de octubre. Apuntan directamente a los centros de salud palmesanos de Son Serra-La Vileta, Arquitecte Bennassar o Sant Jordi. Una situación que también se da en centros de la Part Forana como Marratxí, sa Pobla, Felanitx o Campos. Y entre los centros que sí que han cumplido con el compromiso de adaptar la cartelería a la Llei de Normalització Lingüística están los de Llucmajor, Manacor o Algaida.

Nueva cartelería

«Está en marcha la unificación de la cartelería temporal, se pondrá a disposición de cada centro de salud rótulos normalizados para una multitud de supuestos», explica el diputado de Més Joan Mas. El proyecto es fruto de «las diferentes reuniones y contactos, a nivel político y técnico, con el fin de poner solución a los problemas detectados», concreta desde Política Lingüística Beatriu Defior.

Por su parte la Plataforma per la Llengua teme que lo que pretende el Govern «sea generalizar la cartelería bilingüe porque no es eso lo que dice la ley», explica el delegado en Balears de la Plataforma per la Llengua, Ivan Solivellas. «Lo que dice la ley es que la rotulación pública se haga siempre en catalán y que la opción bilingüe se implante sólo en las situaciones en las que lo requiera la situación sociolingüística», concluye Solivellas.