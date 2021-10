Unas 40 personas se han citado este sábado por la tarde en la Plaça de Cort para manifestarse por la «degradación» del barrio palmesano de Pere Garau. Con carteles como ‘Pere Garau=Fuerza’, los vecinos de la zona reclamas soluciones a los delitos y actos vandálicos que se suceden en la zona.

Toni Estela, promotor de la manifestación, se ha dirigido con un megáfono a los asistentes. Algunos de los vecinos, como Nofre Caldés, en declaraciones a este periódico, ha contado su experiencia: «soy un perjudicado directo de la llamada ‘casa del horror’. La gente que vivía allí, que supongo que no tiene medio para subsistir, viven de los robos que hacen. Me robaron y rompieron la scooter. Si los cogen se declararan insolventes y he tenido que pagar yo».