Cortefiel cierra tras 44 años en Jaume III por la subida del precio del alquiler del local

La tienda de Cortefiel ubicada en Jaume III cerrará sus puertas el próximo sábado. Se acaban así 44 años de vida comercial en el centro de Palma. El motivo que ha llevado a la empresa a cerrar el establecimiento se debe a la subida del precio del alquiler. Esta clausura también afecta a la firma Pedro del Hierro, que está ubicada en el mismo local.

Fuentes de la compañía señalaron que «se ha acabado el contrato de arrendamiento y los propietarios han propuesto una subida del precio. No han querido negociar una rebaja como proponía la empresa, así que no ha habido acuerdo. La central no está dispuesta a pagar esta subida y ha decidido la clausura de este establecimiento». El próximo día 9 harán entrega de las llaves a los propietarios.

La tienda era un emblema histórico del centro de Palma y abrió en 1977 junto a Galerías Preciados, ahora El Corte Inglés. «Quedarán las tiendas de los centros comerciales de Portopí y Fan», indicaron fuentes de la firma, que en la actualidad cuenta con 16 empleados.

Estas mismas fuentes advirtieron que «se recolocarán, lo más probable, en las otras tiendas de Cortefiel de la Isla, así como en Springfield y Woman Secret, que son del mismo grupo».

Se desconoce a qué se destinará el local, que cuenta con tres plantas, una vez que quede vacío. Desde el establecimiento advirtieron que no habrá rebajas ni liquidaciones del género que queda ya que «se repartirá entre las diferentes puntos de los centros comerciales de laIsla».

Entre los empleados ha cundido la inquietud. Fuentes próximas a los trabajadores denunciaron que «no saben nada de que será de ellos. La empresa les avisó el martes pasado. Los empleados están en un sinvivir y habrá que ver cómo los reparten y a quién echan. El personal está sin ninguna información».

Política de empresa

El grupo Tendam es el propietario de Cortefiel, que lleva un año de cierres en otras ciudades de la Península, también ligados a una negociación del alquiler de los locales. Las otras firmas que forman parte de Tendram son Pedro del Hierro, Springfield, Women Secret, Fifty, Hoss Intropia, High Spirits y Slowlove.

Este cierre de Jaume III supone un paso hacia atrás para el comercio de ciudad. Afedeco se manifestó ayer en Twitter y, pese a que la empresa reveló que el cierre se debe al precio de alquiler, la asociación culpó al Ajuntament de Palma. «Hasta las marcas nacionales se van del centro para instalarse en el comercio de la periferia. [El alcalde de Palma José] Hila y el Ajuntament han apostado por los macrocentros comerciales en perjuicio del comercio local, de proximidad, urbano».