Descubren tres especies nueva de esponjas en los montes submarinos de Mallorca

Tres nuevas especies de esponjas han sido descubiertas en los montes submarinos del Canal de Mallorca en una investigación realizada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), que incluyen, además, un género novedoso y citas de esponjas no vistas antes en el Mediterráneo.

La información científica obtenida por el IEO servirá de base para estudiar una posible declaración de este espacio como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

Según la información obtenida en las campañas del proyecto «Life Intemares» que coordina la Fundación Biodiversidad, los montes submarinos del Canal de Mallorca albergan gran riqueza y diversidad de hábitats y especies de interés comunitario.

Entre los hallazgos más recientes, publicados en la revista científica internacional «PeerJ», destaca la descripción de un género (Foraminospongia) y tres nuevas especies de esponjas para la ciencia: Foraminospongia balearica, Foraminospongia minuta y Paratimea massutii.

Además, la investigación aporta cuatro nuevos registros de esponjas en el Mediterráneo cuya presencia no era conocida hasta ahora en esta área, así como otros que muestran el valor de los montes submarinos del Canal de Mallorca como refugio de biodiversidad en el Mediterráneo.

Los primeros resultados del proyecto en el Canal de Mallorca, publicados en 2019 en la revista «Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom», también reportaron el hallazgo de otra especie, Ophiomyces grandis, una ofiura (equinodermo de aspecto parecido a la estrella de mar) cuya presencia en el Mediterráneo era desconocida hasta entonces y resulta muy abundante en los montes submarinos del Canal de Mallorca.

Estos resultados forman parte de una tesis doctoral que se desarrolla dentro del proyecto Life Intemares, cofinanciada por el Govern balear y el Fondo Social Europeo.

En el proyecto Life Intemares se estudian los montes submarinos de Ses Olives y Ausias March, situados al este de las Islas Pitiusas, así como el monte Emile Baudot, ubicado también al este de estas islas y sur de Mallorca.

Además de cobijar campos y jardines de una gran diversidad de esponjas, en estos montes submarinos se han identificado hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva Hábitat, que garantizan el mantenimiento de un estado de conservación favorable de los lugares designados.

Es el caso de los fondos de maërl, formados por rodolitos o algas rojas calcáreas en las cimas de los montes Ausias March y Emile Baudot, que son probablemente los más profundos del Mediterráneo occidental.

También se han hallado campos de «pockmarks» (unas formaciones geológicas particulares) muy extendidos y numerosos alrededor de los tres montes y fondos de corales, no solo en los afloramientos rocosos de las laderas de los montes, sino también en los fondos sedimentarios adyacentes, donde se ha localizado el coral bambú (Isidella elongata).

Además, se han observado bioconstrucciones fósiles de ostreidos, que conforman un arrecife alrededor de los tres montes submarinos, a entre 200 y 400 metros de profundidad.

Los hallazgos contribuyen a mejorar el conocimiento científico de los montes submarinos del Canal de Mallorca y sus fondos batiales adyacentes y servirán de base para estudiar una posible declaración de este espacio como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000.