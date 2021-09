El Govern deja fuera del Parlament el debate sobre los fondos europeos

El Govern no quiere cambiar de estrategia. Afirma que los fondos europeos –las ayudas de la UE para superar la crisis de la COVID– están encauzados y que están ampliamente debatidos entre los partidos y los agentes sociales. Y que estarán marcados por una «estrategia eminentemente balear». Lo que no acepta es que ese debate se lleve directamente en el Parlament ni que (como pretendía Més per Menorca) el Govern remita su estrategia a la Cámara antes del jueves.

Los partidos del Govern sumaron sus votos para oponerse. Igualmente, se rechazó que la Mesa del Parlament cree una comisión no permanente para realizar un «seguimiento de la financiación y ejecución de los proyectos» presentados por el Govern para ser financiados por los fondos Next Generation. La sesión plenaria del Parlament fue, eminentemente, en clave económica. Y muy centrada en las consecuencias que tendrá para Balears el acuerdo sobre el Régimen Especial Balear (REB). La consellera d’Hisenda, Rosasario Sánchez, dijo que «el haber acordado la fórmula de cálculo del factor de insularidad y la cantidad es un éxito colectivo». Y añadió: «La cuantía conseguida para el factor de insularidad no es la panacea pero sí un paso importantísimo y todos deberíamos estar de enhorabuena». En su opinión, se cumplen las expectativas y «queda claro que los mejores acuerdos para la financiación han llegado con gobiernos progresistas». Sin reprobación El acuerdo sobre el REB –que mejorar las previsiones que barajaba el PP– dejó sin efecto la reprobación que los ‘populares’ tenían preparada y para la que, hace una semana, hubieran conseguido el apoyo de Més. El PP reconvirtió varios puntos de su iniciativa aunque sin lograr los votos para «reprobar» a la ministra María Jesús Montero. Sí prospero un punto por el que el Parlament constata que «la presión de la sociedad civil y de diferentes partidos con la interposición del recurso de inconstitucional» generaron avances. Este punto se aprobó por e 27 votos a favor y 23 en contra. Més per Mallorca y Més per Menorca lo apoyaron pero no así el PSIB ni Podemos. También salió adelante el encargó al Parlament para que se mostrará «vigilante» en relación a las inversiones previstas por el REB. La presidenta Armengol respondió a varias preguntas sobre el acuerdo alcanzado el jueves. La líder del Ejecutivo indicó que «no ha acabado todo» –afirmó que seguirán reclamando y negociando la parte fiscal– pero añadió que con el Gobierno de Pedro Sánchez «es cuando más se ha avanzado». «No hemos acabado la lucha y esta comunidad deberá seguir reivindicándose, explicando y negociando y nos quedan muchas cosas por conseguir», concluyó.