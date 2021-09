El diputado y portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha pedido este lunes a las administraciones «tratar a los migrantes como personas», considerando que «un aparcamiento no es el mejor sitio para dormir y que las instalaciones para acogerles ya deberían de estar hechas».

Según ha valorado Ensenyat en rueda de prensa, tras la llegada masiva de embarcaciones tipo patera este fin de semana a las costas de Baleares, «es importante poner el acento en que son personas migrantes y que es un drama huir de su casa». Por ello, ha pedido a las administraciones «tratarles como personas», incidiendo en el hecho de que «dormir en un aparcamiento no es lo mejor y que las instalaciones para acogerles deberían de estar hechas».

El portavoz parlamentario de MÉS se ha referido, por otra parte, a la manifestación neonazi que tuvo lugar el pasado fin de semana en el barrio madrileño de Chueca, proponiendo ante este tipo de situaciones un «cordón sanitario para los grupos de extrema derecha».

Para Ensenyat, «el hecho de que la extrema derecha esté instalada en las instituciones supone que en la calle se legitime un tipo de discurso que no hace si no fomentar el odio, la crispación y la confrontación».

«En una sociedad democrática no se pueden permitir manifestaciones como la celebrada este fin de semana en Chueca, donde un grupo de personas, con la mano en alto, gritaban «fuera maricas de nuestras calles», porque atentan contra los derechos y libertades de las personas», ha añadido.

De este modo, ha avanzado que MÉS per Mallorca «insistirá en su línea de salir del Parlament o de no debatir con grupos de extrema derecha porque con el fascismo no se debate, se le combate». Y, pedirá a los otros grupos de la Cámara que se sumen a esta medida porque es el momento «de pasar de las palabras a los hechos».

Asimismo, Ensenyat ha apuntado que en el pleno de este martes en el Parlament se debatirá sobre financiación y al Régimen Especial de Baleares (REB).

Para la formación ecosoberanista de Mallorca, después de haber logrado tener un compromiso de que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 habrá un apartado referente al REB, «hay que seguir trabajando esta cuestión porque el hecho de que Baleares tenga un régimen fiscal propio puede suponer un instrumento clave para la diversificación económica de las Islas».

También la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, será un tema presente durante el debate en el próximo pleno del Parlament.

Ensenyat ha recordado que MÉS per Mallorca ha presentado hasta siete iniciativas al respecto de esta cuestión; así como el hecho de que existen proposiciones aprobadas por una amplía mayoría de la Cámara que van en contra de dicha ampliación.

«El no tener ningún poder de decisión sobre las puertas de entrada y salida de las Islas marca mucho, sobre todo la gestión de cómo se quiere que sea Baleares y su economía», ha asegurado.

Por este motivo, ha considerado que «Aena debería de escuchar al Parlament, dado que es la máxima institución que representa la voluntad de los ciudadanos de Baleares».

Además, ha afirmado «que se ha solicitado la comparecencia del director del aeropuerto de Palma en el Parlament, en diferentes ocasiones, y nunca ha querido hacerlo». «Es muy frustrante que no comparezca en la Cámara Autonómica y si lo haga en determinados medios de comunicación», ha añadido.

Finalmente, Ensenyat se ha referido a la propuesta de MÉS per Mallorca de restringir la compra de viviendas a no residentes en Baleares y prohibir los incentivos de compra a los extranjeros.

En este sentido, ha lamentado que «las deducciones aprobadas suponen actualmente una traba para que los ciudadanos de Baleares puedan acceder a viviendas a precios asequibles» y ha pedido «un acompañamiento a nivel normativo para poner fin a esta problemática».