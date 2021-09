Los socios del PSIB piden más firmeza en vivienda y turismo

Podemos y Més, socios del PSIB en el Govern, aprovechan buena parte de sus propuestas de resolución que han presentado tras el debate de política general de esta semana para incidir en iniciativas para las que reclaman más rotundidad y firmeza.

Hay coincidencias en algunas, sobre todo las de turismo y vivienda. Més incide también en la política lingüística (sobre todo después de las denuncias sobre la falta de uso del catalán en hospitales y centros de salud) y todos los partidos (los de la mayoría y los de la oposición) inciden en la gestión de la pandemia por el coronavirus y en cómo encauzar la respuesta a la crisis.

El PP se muestra crítico, el PSIB celebra algunas medidas y se insta a sí mismo a seguir por esa vía. También hay propuestas relacionadas con el ‘anuncio estrella’ de la presidenta Armengol sobre el REB. El PI, por ejemplo, pide que el fondo de insularidad tenga una partida «mínima» de 100 millones de euros.

Hay diversas iniciativas de resolución como consecuencia de los abusos sufridos por menores y sobre cómo ha respondido la Administración. Vox incluye entre las suyas una para pedir la reducción de escaños en el Parlament.

El PP apoyaba una iniciativa similar cuando Bauzá era presidente pero es poco probable que ahora la secunde.

En total, los grupos parlamentarios han presentado 196 propuestas que serán votadas en el pleno del martes.

No incentivar las ventas

Las iniciativas planteadas por el PP inciden en su propuesta de rebaja fiscal pero son las relativas a vivienda y turismo las que se plantean desde puntos de vista a veces contradictorios según el partido que las plantea. Mientras que Podemos incide en el intervencionismo, las de PP o Cs van en sentido contrario. Més aprovecha una de las suyas para reabrir el debate sobre los límites a la compra por personas no residentes en España. Concretamente, pide «derogar la normativa que incentiva con residencia temporal la compra de viviendas a no residentes».

De las propuestas de resolución (que, en realidad, no obligan a nada) es posible que surja una propuesta para reformar la ley general turística y llamamientos a cambiar el modelo turístico. Tanto Podemos como Més per Mallorca y Més per Menorca insisten en la necesidad de limitarlo y de apostar por la calidad frente a la cantidad.

También el PSIB está en una línea parecida y la propia presidenta aludió a ello durante su discurso del martes.

Antes del debate de las propuestas, se celebrará otro pleno Antes de esta sesión, a las 10.00 horas, se celebrará otra donde se procederá a la elección del secretario segundo de la Mesa del Parlament (Pérez-Ribas sustituye a Maxo Benalal) y el Govern responderá a las preguntas de control de los grupos de la oposición.