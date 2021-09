Los colegios no podrán pedir el certificado de vacunación ni a alumnos ni a trabajadores

Los centros escolares no podrán solicitar ni a los alumnos ni a trabajadores el certificado de vacunación contra la COVID-19. Los colegios han recibido esta indicación por parte de las autoridades, recordándoles que la normativa de protección de datos no les permite pedir esta información ni de manera directa ni indirectamente. Dos de las principales novedades sanitarias respecto al curso anterior es la opción de vacunación contra el coronavirus de los alumnos mayores de 12 años y las modificaciones de las cuarentenas, ya que todos los que dispongan de pauta completa no deberán realizar ese aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un positivo.

En Cataluña, a diferencia de Baleares, se está trabajando en un decreto para que los centros puedan disponer de esta información y puedan actuar de una manera u otra ante un positivo en un aula. Baleares cuenta con un protocolo de actuación frente a la COVID en los centros escolares, revisado para este inicio de curso, que ya establece cómo tiene que actuar el colegio ante un caso positivo, y señala que será EduCOVID se encargará de centralizar la información. Es decir, ante un caso positivo en el aula, el centro deberá remitir a EduCOVID un listado con los datos del caso confirmado y de los posibles contactos estrechos del caso para realizarles pruebas diagnósticas. Entre esos datos, está el número de identificación personal de la tarjeta sanitaria, lo que permite a EduCOVID saber si la persona lleva la vacuna y, en base a ello y los resultados de los test, informar sobre las cuarentenas.

El documento revisado de actuación señala que EduCOVID informará también al centro, una vez tenga los resultados, de qué alumnos deberán cumplir cuarentena y quienes podrán regresar al aula.

En el caso de los trabajadores, el protocolo también se ha revisado. Las personas, tanto personal docente como no decente, que puedan acreditar que han recibido la pauta de vacunación completa y sean consideradas como contactos estrechos estarán exentas de realizar la cuarentena. Se les hará seguimiento preferiblemente con PCR, si no fuera posible, con otra PDIA. El documento indica que se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra en torno a los siete días del último contacto con el caso confirmado. Si esto no fuera posible, se recomienda realizar al menos una prueba en el momento que indiquen los responsables de Salud Pública. Se recomendará a estos profesionales que eviten el contacto con personas vulnerables. Asimismo, se les indicará que deben hacer uso de mascarilla en sus interacciones sociales, que no pueden acudir a eventos multitudinarios y que deben estar atentos a la posible aparición de síntomas compatibles con la

infección de SARS-CoV-2.

Además, establece que únicamente deberán realizar cuarentena los contactos que puedan acreditar que tienen la pauta completa de vacunación en las siguientes situaciones:

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por las variantes beta y

gama. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente

no está disponible al inicio del diagnóstico, por tanto, únicamente podrá

realizarse cuarentena si se dispone de esta información de manera

oportuna.

- Personas con inmunodepresión.