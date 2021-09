El calor no amaina. Baleares ha sumando este martes 97 noches tropicales consecutivas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una cifra que se sitúa a tan solo una noche de alcanzar el récord establecido en 2018 y que, según adelantan las previsiones, podría superarse en los próximos días.

Desde el pasado 10 de junio las temperaturas nocturnas no han bajado de los 20 grados en Palma. Es un hecho que los termómetros no dejan de subir debido al calentamiento global que se ha acelerado en las últimas décadas. Si hace unas décadas no era habitual registrar noches tórridas durante el mes de septiembre desde hace un tiempo hasta la actualidad se ha convertido en un fenómeno recurrente. Un dato significativo es que en los años 80 ninguna estación meteorológica de Mallorca midió una noche tropical fuera de los meses julio y agosto.

Avui vespre l'efecte Foehn farà de les seves i a la vessant nord de la serra de Tramuntana les temperatures podrien superar els 30°C passada la mitjanit. Es farà molt difícil dormir també a zones de costa 🥵

A la serra es poden produir forts vents de Xaloc (foto 2)

Ànims!😅 pic.twitter.com/gE4XP4j7Lt — El Rincón Balear de la Meteorología (@rbmeteonews) September 14, 2021

La noche tórridas son aquellas en los que los termómetros no bajan de los 25 grados y suelen ser más habituales en las zonas del litoral de Mallorca y en la parte norte de la Serra de Tramuntana. Durante la noche de este pasado martes, la mínima más alta se ha registrado en Banyalbufar con 27,5ºC, seguida del Port de Sóller con 27,2ºC y Capdepera con 25,8ºC. En Palma han rozado el umbral con 24'8ºC.

Para los próximos días, no está previsto que la borrasca atlántica que azota la parte norte de la Península llegué a Baleares. De hecho, durante toda la semana se mantendrá la sensación de bochorno, los cielos tapados y las temperaturas altas como hasta ahora. Será a partir del jueves cuando llegué la inestabilidad dejando algunas lluvias y tormentas.