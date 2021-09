La presidenta del PP balear, Marga Prohens, aseguró este jueves que su partido no ha cambiado de opinión y que no se sumará a las reuniones por el pacto de reactivación económica –a las que sí acuden los demás grupos además de las asociaciones sindicales y empresariales– ni tampoco a otras mesas que lidera el Govern. Eso sí, propuso alternativas y planteó otros formatos.

Prohens planteó directamente a la presidenta Armengol con quien se reunió ayer, sus alternativas, entre ellas un acuerdo sobre los fondos europeos.

«Da igual si hay foto o no», comentó Prohens después de la reunión, y que se prolongó media horas más de lo previsto y retrasó la ronda de reuniones con el resto de líderes del partidos.

Prohens, insistió en la necesidad de que haya consenso, «pero consenso de verdad» y dijo en tres ocasiones durante su comparecencia ante los medios que «somos el principal partido de la oposición y la alternativa de gobierno».

Prohens tendió la mano a Armengol en asuntos como el desarrollo del Régimen Especial de Balears (REB), la compensación de la insularidad o un régimen fiscal con ventajas para las empresas de la comunidad. El PP ha presentado una serie de iniciativas en el Congreso y Senado para los que reclamó el apoyo de los representantes por Balears de PSOE y Podemos en ambas Cámaras. También le apoyó para que el Gobierno estatal apruebe una ley de pandemias

Lo que sí admitió Prohens es que hay dos asuntos que ha preferido sacar de la agenda de pactos porque PP y PSIB tienen visiones enfrentadas: los impuestos y la vivienda.

Más presión ante Madrid

El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, agradeció la asistencia de Prohens pero no evitó algunas puntualizaciones sobre su oferta de pactos. Lo primero, que ya existen las mesas que reclama y que el PP es el único partido que no participa. «No se trata de buscar acuerdos PP-Govern, el acuerdo es con todos los agentes sociales y empresarios y eso no se puede menospreciar», dijo. Sobre los fondos europeos, afirmó que en el pacto de reactivación es un buen foro. Y añadió: «La que ha llamado para pedir la colaboración es Armengol».

«Sí, se está trabajando en el pacto de reactivación pero se está llegando tarde, porque deberíamos ya haber presentado al Estado proyectos estratégicos para transformar la comunidad», dijo la coordinadora de Cs, Patricia Guasp, que fue la segunda en reunirse con Armengol. Guasp también le pidió que «sea más activa» a favor del REB.

Josep Melià (PI) fue más allá y reclamó a la presidenta que «se plante ante el Gobierno del Estado por el incumplimiento sistemático «del régimen especial. Josep Ferrà (Més per Mallorca) reclamó de la presidenta «más presión al Estado» sobre este asunto y Alejandro López (Podemos) le instó «vigilar» la ampliación del aeropuerto. Campos (Vox) aprovechó para reiterar su posición sobre el catalán y la inmigración. Pilar Costa (PSIB) cerró la ronda. No falló nadie, si Castells (Més per Menorca).