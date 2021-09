El portavoz del PI, Proposta per les Illes, en el Parlament, Josep Melià, ha reclamado a la presidenta, Francina Armengol, que el Govern «se plante ante el Gobierno del Estado por el incumplimiento sistemático del REB».

«No puede ser que el Estado vaya aprobando presupuestos generales sin el factor de insularidad, que debe tener una dotación económica y debe ayudar a compensar esta realidad que nos hace menos competitivos a las empresas y a los trabajadores de las Islas Baleares», ha reivindicado Melià en la audiencia con Armengol en el Consolat, previa al inicio del curso parlamentario.

Durante la reunión, Melià también ha pedido a la presidenta que «el Gobierno desarrolle de una vez por todas el Estatuto de Autonomía, y que se cumpla la transferencia de las competencias que ahora gestiona el Estado y que deberían ser gestionadas por las Islas Baleares como costas, puertos, aeropuertos, justicia y seguridad», ha informado el PI en un comunicado.

Según el portavoz del Pi, en los últimos años no ha habido ningún avance en esta cuestión: «Nos parece que es un tema que no podemos estar arrastrando eternamente. No vemos ninguna acción al respecto, ni una reivindicación contundente del Govern», ha criticado.

Ante la crisis derivada de la COVID-19 y después de haber tenido «una cierta temporada turística», Melià considera que el momento actual es «de reorientación, de replanteo de una parte del modelo turístico».

«Nuestra formación reclama que la normativa debe permitir que los hoteles obsoletos puedan reconvertir en viviendas de protección oficiales, edificios administrativos o de investigación», ha propuesto.