Salut cerrará la mayoría de los espacios de vacunación masiva y la traslada a los centros de salud. Así lo ha anunciado este jueves la directora asistencial del Servei de Salut, Eugènia Carandell. Por ejemplo, en Mallorca se cerraron las líneas de Son Espases este pasado miércoles y el resto de puntos a finales de mes.

Sí permanecerá abierto el punto de vacunación de Son Dureta, donde se podrá ir sin cita desde las 8:00 a las 20:00 horas; también se podrá citar en este hospital.

En los centros de salud de Mallorca se inoculará los miércoles; siempre será con cita. En el resto de islas habrá alternancia de citas.

La tercera dosis se comenzará a inyectar la próxima semana

Por su parte, también ha informado que la próxima semana, concretamente a partir del día 15, se comenzará a inyectar la tercera dosis a los trasplantados y los que toman unos medicamentos muy específicos. Infovacuna los comenzará a llamar esta misma tarde. Se trata de entre 2.000-3.000 personas. Carandell ha respondido que hay en la nevera más de 300.000 dosis de la vacuna, por lo que hay vacunas suficientes para inocular la tercera dosis.

Preguntada por si se llegará al 100 % de la población vacunada, ha respondido que cuando queda poca gente cuesta más, pero ha asegurado que lo intentarán. Carandell ha destacado que el fin de semana pasado hubo un repunte de niños que se querían vacunar antes de empezar el colegio. Espera que ocurra lo mismo a finales de mes, cuando muchos trabajadores finalicen la temporada turística. A su modo de ver, se tiene que ir a estrategias de vacunación concretas persona a persona. No se descarta llevar una unidad móvil a la UIB y a otros puntos en los que hay grupos de personas que aún no se han vacunado.

Respecto a si se mantendrá al personal sanitario contratado en la pandemia, ha manifestado que se trata de un asunto que tiene que responder recursos humanos.

El portavoz del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha manifestado que «creo que todos lo tenemos en la cabeza porque hemos visto que en otros países los escolares, que no están protegidos, han aumentado los casos y las hospitalizaciones. Creo que el hecho de que la bajada se frene nos hará estar muy atentos a ver qué podemos hacer. No teme que el inicio del curso dispare los casos de COVID-19, pero sí que haya más casos; ha recordado que el año pasado se esperaba y no hubo un aumento muy importante, aunque este año está la variante Delta -que es más agresiva- y los estudiantes menores de 12 años no están vacunados.

En Mallorca el descenso de contagios hace un par de días que se ha ralentizado la bajada. Tenemos dos herramientas: las vacunas, porque los vacunados tienen un bajo riesgo de llegar a la UCI o morir, esto permite reprender otras acciones sanitarias; y las medidas preventivas. En relación a esto último ha señalado que en los próximos meses vienen más estancias en los interiores, por lo que habrá que utilizar las mascarillas, lavarse bien las manos, mantener las distancias. etc.