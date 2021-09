Odisea en el tren: «Valido la tarjeta en Inca, pero bajo en la siguiente estación»

«Bajo en la estación de Inca, corro hacia el torno, valido el viaje con la tarjeta intermodal y vuelvo a subirme, todo muy deprisa para que el tren no me deje. Mi destino es la estación de s’Enllaç, pero allí no hay tornos y no puedo validar el billete. Por eso me bajo un momento en Inca». Es el relato de Joan Manuel Font, un vecino de Palma que se desplaza regularmente en tren hasta s’Enllaç, donde se encarga del mantenimiento de una finca rústica cercana.

Efectivamente, la estación de s’Enllaç carece de tornos y, por lo tanto los usuarios no pueden validar allí su tarjeta. Caso de no hacerlo, Serveis Ferroviaris carga al usuario el importe máximo del trayecto y lo penaliza con 50 céntimos adicionales. El trayecto entre Palma y s’Enllaç (33 minutos) costaría a este jubilado 5,5 euros por la ausencia de tornos.

Joan Manuel Font explica que la idea de validar en Inca (s’Enllaç está dentro de la misma zona tarifaria) se la sugirió el personal de SFM, informalmente. «Si coincido con empleados de SFM que me conocen tratan de facilitarme que valide el billete, pero a veces guardias de seguridad me han puesto problemas y una vez hasta llamaron a la Guardia Civil al creerse que me había colado».

El afectado indica que presentó dos escritos ante el Consorci de Transports de Mallorca dando cuenta de su problemática y que también habló «con un político de Més», pero que no ha obtenido respuesta alguna.

Revisores

Desde el 1 de enero, cuando SFM estrenó el nuevo sistema tarifario, los revisores cuentan con unos equipos que les impide interaccionar con los viajeros: ni pueden validarles las tarjetas, ni cargarlas, ni venderles un billete. Los equipos de qué disponían anteriormente sí les permitían solucionar problemas como los que sufre Joan Manuel Font. Los revisores han dado cuenta de esta problemática a los responsables del Consorci de Transports, pero sigue sin solucionarse.