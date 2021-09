El sector de la restauración y el del ocio nocturno temen la vuelta del botellón por el fin de las restricciones nocturnas, ya que en Mallorca ya no están prohibidas las reuniones entre no convivientes a partir de las 2 de la madrugada.

El presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), Miguel Pérez Marsá, ha manifestado que «sin duda» existe el riesgo de que vuelvan a proliferar los botellones en la Isla, pese a no estar permitidos, puesto que no habrá limitaciones a la movilidad nocturna y se permite el encuentro de no convivientes.

Pérez Marsá reclama la reapertura del ocio nocturno, ya que en estos locales se puedan adoptar medidas que dificulten la propagación de la COVID-19. Sin embargo, aún no tienen el visto bueno del Govern para proceder a su reapertura.

El presidente de Abone advierte que si el ocio nocturno sigue cerrado «hay más posibilidades de ir a la sexta ola porque hay mucha gente sin vacunar». En este punto, precisa que no es partidario de volver a implantar restricciones a la movilidad nocturna, sino de permitir la apertura del ocio nocturno para que las personas puedan divertirse con seguridad.

En términos similares se expresa el presidente de CAEB Restauración Mallorca, Alfonso Robledo, que teme que el hecho de que se hayan eliminado las restricciones nocturnas vayan a dar lugar a botellones.

En este punto, reivindica la apertura del ocio nocturno que debe hacerse con todas las garantías de seguridad para evitar la propagación del coronavirus y tener que volver a tomar medidas más duras.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, sostiene que hay que ser cauto en la repaertura del ocio nocturno. El Ejecutivo autonómico es consciente de la posibilidad de que proliferen los botellones, motivo por el que se montará un dispositivo especial de vigilancia este fin de semana. Negueruela recuerda que se trata de una práctica prohibida y que se han aumentado mucho las sanciones para quienes no respetan las normas.

«Mallorca es un orinal»

El presidente de CAEB Restauración Mallorca también advierte que el hecho de que todos los locales estén cerrados a partir de las 2 de la madrugada han convertido a la Isla en «un orinal», dando lugar a una imagen muy degradada de la misma: malos olores, suciedad... Robledo asegura que las playas, pese a estar cerradas a partir de las 22:00 horas, se han convertido en un lugar al que acuden muchas personas a miccionar. Ante esta situación, reclama la instalación de baños públicos si no se abre el ocio nocturno.