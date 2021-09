Pedro Vidal (Palma, 1959) ha sido el único comandante mallorquín de Air Europa que ha participado en la operación aérea de evacuación de afganos desde la base militar de Dubái a Torrejón de Ardoz con los Boeing 787-8 Dream Liner. Lleva en la compañía 35 años y pese a su gran experiencia enfatiza que «la evacuación de afganos ha sido muy emotiva y te marca a nivel personal, de ahí que la considero como experiencia vital».

Afirma que este tipo de vuelos humanitarios «te da una especial satisfacción porque sientes que aportas tu propio granito de arena a una tema social, más con todo lo acontecido con los talibanes y los incidentes en el aeropuerto de Kabul».

Aceptó de inmediato la propuesta que le hizo Air Europa, compañía sobre la que no tiene más que palabras de agradecimiento: «La imagen de Air Europa ha salido reforzada al participar en una operación de este calibre, que encima ha salido perfecta. La imagen que hemos dado es de calidad y eficiencia de cara al público en general porque todo ha sido de diez».

Pedro Vidal a los mandos del Boeing 787-8 Dream Liner, en la base de Dubái.

Air Europa tiene firmado un convenio con el Ministerio de Defensa para transporte de tropas y ayuda humanitaria desde hace 15 años. En la crisis de Afganistán la aerolínea ha tenido un papel esencial y Vidal resalta que el grado de colaboración con las Fuerzas Armadas «ha sido absoluto en toda la operación de evacuación, ya que la relación ha sido muy buena y solo puedo decir que tenemos un Ejército súper profesional, entregado y con gente estupenda». Añade que «fue fantástico trabajar con ellos, porque son gente brava, valiente, muy organizados y entusiastas»

La labor humanitaria no ha estado exenta de peligros, de ahí que comenta que «los aviones A400M del Ejército español tenían habilitadas contramedidas electrónicas para evitar algún ataque con misiles tierra aire de los talibanes cuando salían del aeropuerto de Kabul con dirección a la base de Dubái».

Afganos

Resalta la actitud de las militares españolas en Dubai «ya que habían comprado pelotas para niños y ositos peluches para las niñas, lo cual les sorprendía y agradecían con cariño». No puede reprimirse a la hora de contar una anécdota que le impactó: «A una de las afganas que estaba embarazada el personal médico militar le hizo a bordo del avión una ecografía. No sabía ni lo entendía, pero cuando comprendió que la imagen que se le mostraba indicaba que iba a tener una niña le superó. Llamó a su marido y sus dos hijos y los cuatro se pusieron a llorar. Yo me emocioné».

Si hay algo que le impresionó fue cómo subían a bordo los afganos: «Embarcaban con una bolsita de deporte en la que llevaban todas y únicas pertenencias. Fue brutal». Señala que para muchos de ellos «era la primera vez que veían a un avión, pero dentro mantuvieron una actitud colaborativa y conscientes de que huían del peligro».

La Delegación de Gobierno, por su parte, informó ayer que 30 de los 33 afganos que han sido asignados a Balears son menores de edad, el 91 % del total, y solo tres son adultos. De estos refugiados que llegarán a las Islas, 22 son varones y 11 mujeres. Se trata de cinco familias que han sido acogidas por el Estado.