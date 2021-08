El Govern aclara un mensaje viral que alerta de la caducidad de miles de vacunas en Baleares

El Govern niega que haya miles de dosis de Pfizer que caducarán el 3 de septiembre si no se inoculan. Un mensaje anónimo por Whastapp que circula de forma profusa desde hace un par de días asegura que hay «un montón» de vacunas de Pfizer a la que se tiene que dar salida para no terminar tirándolas porque caducan. «Os agradecería si hacéis difusión en todos los grupos de WhatsApp q tengáis para q la gente acuda sin cita a vacunarse», añade el mensaje.

Desde la Conselleria de Salut han asegurado que el mensaje se ha debido a un malentendido, que hizo que se descongelaran más vacunas de las inicialmente previstas, pero descartan que vayan a caducar. «Está todo programado», aseguran. «Hay márgenes para utilizarlas todas porque ahora mismo estamos vacunando sin cita, por lo que viene más gente de la programada», indican.

La vacunación sin cita ha complicado la logística de Salut porque no se sabe con certerza cuánta gente acudirá a vacunarse cada día, algo que no pasa cuando se pide hora. Además hay personas que tenían cita en un punto de vacunación y que en ocasiones se presentan en otro centro porque les resulta más cómodo ya que están fuera de su domicilio habitual de vacaciones. «La casuística es muy variada y es verdad que gente que tiene cita no se presenta, pero son muy pocos», añaden,

En cualquier caso, desde la Conselleria de Salut insisten en pedir a la población que acuda a vacunarse de forma masiva, especialmente para recibir la segunda dosis, ya que es muy importante se les administre cuando corresponde. «Llamamos a que se vacune cuanto antes el mayor número de personas», dicen.