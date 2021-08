El 70 % de la población diana de Baleares ya tiene la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, según la información de última hora que ha sido facilitada este miércoles por parte de la Conselleria de Salut. Ante este escenario cabe preguntarse, ¿es suficiente?

Hace unos meses sí. Se deba por hecho que cuando se alcanzase esta cifra la población estaría suficientemente inmunizada y podría recuperar, en gran medida, la vida anterior a la pandemia. Sin embargo, la aparición de nuevas variantes, como la Delta, han complicado este escenario y los expertos coinciden en señalar que tener vacunada completamente al 70 % de la población ya no es suficiente.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, recuerda que aún falta un 30 % de la población diana de las Islas sin inmunizar. A su modo de ver, el 70 % no es suficiente para alcanzar «la inmunidad de grupo necesaria para recuperar la normalidad». En este orden de cosas, sostiene que «alcanzar ese 70 % no va a tener el efecto que se le atribuía al principio, que era conseguir la inmunidad de grupo. Sabemos que el concepto de inmunidad de rebaño no está basado en una cifra concreta, el 70% hace referencia a lo visto en otras infecciones, pero aquí pueden darse situaciones en las que se requiera alrededor de un 90%. Sabemos que para este virus un 70% no equivale en absoluto a la inmunidad de grupo».

March recuerda que para calcular ese 70 % se utilizó el número de reproducción básica del coronavirus (el número medio de personas que un infectado puede contagiar) al inicio de la epidemia, estimado en 3. «El umbral de inmunidad de rebaño depende del número de reproducción básica (R0) y se define como 1 – 1/R0, lo que daba lugar a 0,7 o 70 % de población vacunada como requisito. Ahora, el número ha cambiado y ello exige cambiar ese porcentaje. La alta contagiosidad de la variante Delta (la variante de Wuhan fue reemplazada a principios del 2021 por la variante Alfa, que era un 60 % más contagiosa y ésta está siendo sustituida por la Delta que es otro 60 % más contagiosa) y el hecho de que las vacunas no son infalibles elevan a alrededor del 100 % el porcentaje de población que sería necesario vacunar para alcanzar la inmunidad de grupo».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva cree que «es importante recordar que la variante Delta tiene una capacidad de contagio unas 2,5 veces superior a la original de Wuhan. Y si el número R inicial estaba entre 2,5 y 3, el número R intrínseco de la variante Delta debe estar entre 6,25 y 7,5. Para conseguir la inmunidad de grupo con estos valores del número R, será necesario tener plenamente inmunizada a un número superior al 86%».

Sin embargo, puntualiza que «la clave es que debemos dejar los porcentajes y hablar de personas vacunadas. Quien no esté vacunado tiene un mayor riesgo de contagiar, 17 veces más; 30 veces más de ingresar en un hospital; 90 veces más de hacerlo en la UCI; y 400 veces más de morir».

También se debe tener en cuenta que al principio se vacunaba a partir de los 18 años, mientras que posteriormente se decidió bajar la edad hasta los 16 años ya que se produjeron importantes brotes de coronavirus entre los más jóvenes.

Un éxito haber llegado al 70 %

No obstante, March precisa que el hecho de que 70 % de los mayores de 12 años ya tengan la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 en Baleares es «todo un éxito». En este punto, destaca el trabajo realizado por las enfermeras, así como por el Govern balear, el Ejecutivo español y la Unión Europea, sin olvidar el trabajo fundamental de «los investigadores que trabajaron estas vacunas».

A totes i tots els que ja us heu vacunat, i als que ho fareu en els propers dies, gràcies ❤️ Junts ens en sortirem#AlesIllesEnsVacunam pic.twitter.com/PNphvLs0Vo — Govern de les Illes Balears (@goib) August 19, 2021

La directora asistencial del IB-Salut y coordinadora de la campaña de vacunación, Eugenia Carandell, ha manifestado que se ha cumplido el objetivo de llegar a mediados de agosto con el 70 % de la población diana vacunada. En su opinión, se trata de un hito muy importante.

No obstante, ha reconocido que se ha producido una ralentización en el proceso de vacunación, en el que ha podido influir el hecho de estar en el mes de agosto. Además, ha añadido que las personas que aún no se han vacunado son jóvenes, «que tienen menos prisa» por hacerlo.

En relación a esto ha admitido que existe preocupación en Salut y ha argumentado que el hecho que los niños estén vacunados ayudará en el inicio del curso escolar.