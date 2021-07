Si ets embarassada i encara no ho has fet, a partir del dimecres et podràs vacunar



❗️sense cita prèvia



⏰entre les 16 i les 19 h



📌a Son Dureta, Hipòdrom de Manacor, Poliesportiu Mateu Cañellas d'Inca; i als punts de vacunació massiva de Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera pic.twitter.com/YPBoBDkR1o