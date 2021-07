El PP pide elecciones ya y Armengol les acusa de buscar rédito electoral

«Convoquen elecciones ya y váyanse». Es la petición que realizó la diputada del PP Tania Marí al Govern, en el primer pleno celebrado en el Parlament tras el reciente congreso del PP en el que se eligió a Marga Prohens. El portavoz de los ‘populares’ en la Cámara, Antoni Costa, fue en esta misma línea y advirtió a la presidenta que cada día que pasa «es un día menos que se sentará en el Consolat».

Costa realizó una dura intervención en la que aseguró que la presidenta del Govern está «bunkerizada» y escondida detrás de los consellers, y denunció que no ha dado explicaciones sobre el caso de corrupción que se investiga en la Autoritat Portuària. «Mintió a los ciudadanos sobre el asunto de la Autoritat Portuària porque se reunió antes y después de la detención», dijo en referencia «a unos papeles en los que pone Francina».

Costa aseguró que la presidenta debería dar explicaciones sobre hechos «de enorme relevancia» de las últimas semanas, como la autorización de un concierto en la Plaza de Toros, los reveses judiciales contra decisiones del Govern y que Balears ya no se considere destino seguro en muchos países emisores. «Culpan a todos menos a ustedes mismos de lo que está pasando», añadió.

Francina Armengol negó que se esconda y aseguró que tanto ella como sus consellers han comparecido 40 veces durante la pandemia. Lamentó que al PP solo le preocupe ganar las elecciones y conseguir «rédito electoral» aunque sea en contra de los intereses de las islas y con la «muleta de la extrema derecha». «Quieren gobernar sí o sí y les va muy mal que las cosas empiecen a ir bien», aseguró Armengol.

La presidenta defendió su gestión de la pandemia, con el menor exceso de mortalidad de España frente a otras comunidades autónomas y la mayor protección a los ciudadanos, e ironizó con la frase de Pablo Casado sobre que en Balears no se habla catalán al decir que el idioma que se habla es el catalán, según marca el Estatut.

Que se vaya

El portavoz de Vox, Jorge Campos, también reclamó a Armengol que deje la Presidència si no sabe hacer nada mas para resolver la pandemia y aseguró que su partido es «la vacuna» frente al «virus letal» del Govern. La presidenta contestó a Campos con los mismos argumentos y aseguró que la oposición está instalada en las elecciones en lugar de intentar ayudar a que la no desear que la situación económica, sanitaria y social mejore «porque eso no les va bien». «Ustedes son el partido del cuanto peor, mejor, pero esto no es Madrid», añadió Francina Armengol.