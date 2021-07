El regreso de Fernández como número 2 de Prohens cierra heridas en el PP

El regreso de Sandra Fernández al PP como secretaria general de la formación cierra la herida abierta en el partido con el llamado sector ‘rodriguista’ de la formación, uno de los más fuertes de la formación, que se había alejado de la dirección tras el nombramiento de Gabriel Company como presidente.

Fernández será la número dos de Marga Prohens en el partido y su misión más complicada será apagar los fuegos que hay en algunas de las agrupaciones más importantes de la formación, como las de Calvià, Inca o Andratx, además de recuperar a algunos de los dirigentes que se fueron tras desacuerdos con José Ramón Bauzá. «En mi proyecto caben todas las personas que tengan ilusión y que tengan ganas», dijo ayer al respecto.

Fernández fue consellera de Família y Afers Socials con Bauzá, teniente de alcalde con Mateo Isern y diputada con Marga Prohens, con quien además coincidió en Nuevas Generaciones.

Nombramiento necesario

«Era el nombramiento que esperaba y que necesitaba el PP», aseguró de ella Marga Prohens. Fernández, alejada de la política desde el año 2017, reconoció que había vuelto por la ilusión que ha generado en el partido el «efecto Prohens». Sandra Fernández se comprometió a ejercer su cargo con «trabajo y exigencia máxima para darlo todo»

«Era mi plan a, b y c», insistió la presidenta de la formación, Marga Prohens, que destacó la preparación institucional de Fernández, así como su profundo conocimiento del partido.

La presidenta del PP aseguró que le sorprende el «nerviosismo» de la izquierda por el resultado del congreso del PP. Afirmó que buscan polemizar con la lengua, para evitar hablar de cuestiones esenciales, como los fondos europeos o el sistema de financiación. «Que se esfuercen un poco más porque ahí no me encontrarán».

También lamentó que la presidenta del Govern se esconda en el «búnker» del Consolat y no haya dado explicaciones sobre el caso de corrupción en la Autoritat Portuària, la fiesta de la plaza de toros de palma, que fue uno de los orígenes del macrobrote de estudiantes, el semáforo ámbar de Reino Unido y de la declaración de zona de alto riesgo de Alemania. «En cambio, sí ha salido para hablar del PP».

Consideró que la presidenta confunde «discrepar con crispar» y denunció el «tic autoritario» que destilan sus declaraciones. «El PP está dispuesto a ofrecerle al Govern una oposición leal y constructiva no se va a callar como hacen sus socios de Govern», añadió.

Prohens reúne este jueves a la dirección de los ‘populares’ para aprobar los nombramientos, incluido el de Fernández.

«Ni cuestionamos la unidad de la lengua ni el Estatut»

La nueva líder del PP aseguró que su partido no cuestiona ni el Estatut ni la unidad de la lengua catalana, a pesar de que el presidente de la formación, Pablo Casado, aseguró en el congreso que en Balears no se habla catalán. Prohens afirmó que el presidente de los ‘populares’ se refería a que Balears no forma parte de los Països Catalans. «Quien tiene un problema con la lengua y sus socios es Armengol», dijo.