En Balears ya hay 102.299 personas que tienen en su poder el certificado COVID digital UE. Estaba pensado originalmente para la libre movilidad entre los países de Europa y sirve para desplazarse también entre comunidades autónomas.

Además, su uso se empieza extender a otros ámbitos, como acudir a todo tipo de eventos sociales y culturales, una medida que estudia el Govern balear en estos momentos.

Les dejamos una serie de consejos para entender para qué sirve, cómo funciona y dónde solicitarlo.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DIGITAL COVID UE?

→ Lo primero que hay que decir es que el certificado NO es un pasaporte, NO es un documento de viaje y NO es un requisito para viajar por la península, por ejemplo.

→ Sí es una acreditación digital de que una persona:

1. Ha sido vacunada contra la COVID-19

2. Se ha hecho una prueba diagnóstica de la COVID-19 cuyo resultado ha sido negativo

3. Se ha recuperado de la COVID-19

¿QUÉ PERMITE EL CERTIFICADO DIGITAL COVID UE?

→ Facilita la libre circulación, de manera segura, entre países de la Unión Europea durante la pandemia de COVID-19

→ Informa y acredita sobre el estado de salud de los viajeros en relación a la COVID-19

→ El certificado COVID digital es válido para los desplazamientos entre comunidades autónomas

¿CÓMO ES EL CERTIFICADO DIGITAL COVID UE?

→ Disponible en formato digital o en papel (PDF o QR)

→ Con código QR firmado electrónicamente

→ Gratuito

→ En español, catalán e inglés

→ Seguro y fiable

→ Válido en todos los países de la UE

¿QUÉ ENTIDADES PUEDEN EMITIR EL CERTIFICADO EN BALEARES?

→ Servicio de Salud de las Islas Baleares (ente público de acreditación)

→ Centros sanitarios privados (hospitales, clínicas privadas...) (entidades emisoras)

→ Laboratorios privados (entidades emisoras)

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EL CERTIFICADO COVID DIGITAL UE EN BALEARES?

Hay cuatro sistemas diferentes a disposición de la ciudadanía para que las personas que lo precisen para moverse por los países de la Unión Europea puedan solicitar y obtener el Certificado COVID Digital UE:

→ Portal del paciente: Espacio web digital donde consultar su información sanitaria personal y privada, y efectuar trámites administrativos en el Servicio de Salud de las Islas Baleares

Puedes acceder aquí para solicitar el certificado

→ APP cita Prèvia GOIB: Existe la posibilidad de descargar el certificado mediante la identificación de usuario con Cl@ve PIN.

→ Puntos de atención presencial de emisión de certificados: Se han habilitado puntos de atención presencial a la ciudadanía en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Para recibir atención presencial deberá pedir cita a través de un formulario digital en el que debe seleccionar punto de recogida e introducir sus datos. Recibirá un correo electrónico de confirmación de la cita reservada.

Puede pedir cita aquí para solicitar el certificado

Recuerde que los centros de salud de Baleares NO emiten certificados COVID digital UE.

→ Envío por correo postal certificado o recogida en un punto de emisión: Se ha habilitado un formulario digital para solicitar la emisión y envío por correo postal o recogida en un punto de emisión.

Puede solicitar aquí el certificado

Si ha solicitado el envío del certificado por correo postal certificado y no lo ha recibido en el plazo de 15 días, puede acudir a un punto de recogida presencial sin cita previa para que se lo expidan.