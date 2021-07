Cerca del 80 % de la población mayor de 40 años ya está vacunada

El 79,8 % de la población residente en Baleares, mayor de 40 años, ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. Dentro de este grueso, los mayores de 80 se han inmunizado al 100 %, la franja de entre 70 y 79 años se sitúa en un 96,1 y los sesentañeros están en el 77,1 % (aunque hay que recordar que al ponerse AstraZeneca su segunda dosis se retardó a este mes hasta que se les ha podido adelantar la pauta dos semanas). Por otra parte, la población de los 50 a 59 años se ha inmunizado por completo en un 82,6 % de los casos y en el colectivo de los de 40 hay un 67,6 % de las personas vacunadas.

Aún así, hay 7.348 personas de más de 40 que se han negado, de forma explícita a vacunarse. La consellera de Salut insistió en que no es el momento de posponer la vacuna, y comentó que se ven situaciones dramáticas de «algún trabajador en la UCI», que no se había puesto ninguna dosis. «La culpa es del virus pero hay una oportunidad de no pasar la enfermedad grave y hay que aprovecharla», dijo.

Salut trabaja ahora en estrategias para incrementar la vacunación y tiene en el horizonte la campaña para los menores de 12 a 15 años.