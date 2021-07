Natura Parc reclama un millón en los tribunales al Ministerio de Justicia

Las deudas de la Administración de Justicia con la Fundación Natura Parc llegan a los tribunales. La organización ya ha demandado al Ministerio para cobrar más de un millón de euros que, sostiene, le deben por las facturas de los animales que tiene que cuidar por cuenta de los diferentes juzgados. En las facturas hay de todo: unas tortugas que incautó la Guardia Civil a un supuesto criadero ilegal y que llevan desde hace tres años dando dolores de cabeza a la fundación y a la justicia mientras se ventila el procedimiento; gallos destinados a peleas ilegales por clanes de Son Banya, caballos del hermano de ‘La Paca’ o animales disecados de un coleccionista de fauna salvaje juzgado por contrabando.

El problema es que las facturas que la administración reconoce no coinciden con las que dice haber emitido la fundación y la discrepancia entre ambas posiciones supera el medio millón de euros. El Ministerio sólo admite la existencia de una deuda de 426.740,48 euros. Ni un céntimo más.

Gallos de pelea en Natura Parc.

Esa discrepancia es la que lleva a un recurso contencioso que ahora mismo está pendiente de resolución en un juzgado de lo Contencioso de Palma. Mientras se resuelve, la entidad pidió como medida cautelar que el juzgado ordenara el pago del dinero que sí admite que debe el Ministerio. Justificaba la premura en que, de no recibir ese dinero de forma rápida, se corre el riesgo de que la fundación no puede asumir sus pagos a proveedores y tenga que cesar en su actividad. «De nada servirá que, póstumamente se le reconozcan derechos económicos», decía en su recurso. Sin embargo, esta petición no ha prosperado.

Tanto el juzgado como la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior deniegan esa medida cautelar. Consideran ambos que no existe esa urgencia, dado que, los daños materiales que se produzcan podrán ser reparados económicamente una vez se resuelva el pleito principal, por lo que habrá que esperar sentencia.