El PSIB ve los cambios de Sánchez en línea con su proyecto en Baleares

La remodelación del Gobierno anunciada por Pedro Sánchez el sábado –y que continuará en el congreso estatal del partido– cogió por sorpresa en Balears y no hubo ninguna consulta previa. «Sabíamos lo que publicaban los periódicos desde hace días», contaba ayer el portavoz socialista y senador por Mallorca Cosme Bonet.

Según Bonet, el partido gana peso en la remodelación y el hecho de que no haya ningún ministro o ministra de las Islas en el nuevo Gobierno no va en detrimento de Balears. Eso es algo en lo que coinciden otros cargos del partido. A juicio del portavoz socialista, Armengol no toma decisiones a espaldas del partido y tampoco en Balears hay nadie parecido a Iván Redondo, hasta el sábado jefe de gabinete de Sánchez y ‘caído’ en desgracia y muy criticado por el partido.

El diputado Pere Joan Pons, que fue en el pasado jefe de gabinete de la presidenta Francina Armengol y que es el encargado de coordinar la ponencia política del 14 congreso del PSIB –que se celebrará el próximo noviembre– dijo que «poca gente más allá del presidente y de las personas que consultó puede decir que estuviera en la cocina de los cambios».

El diputado socialista no interpreta que Sánchez esté minusvalorando el papel de Balears; dice que es buen conocedor de la realidad de las Islas, que se mantiene en el Ejecutivo el pilar económico y social, y que las Islas han conseguido más que con cualquier otro Gobierno. El diputado socialista afirma que ya desde el anterior congreso del partido en Balears, Armengol apostó por un núcleo común en el partido y en Govern. El hoy portavoz del Govern, Iago Negueruela, fue hasta la remodelación que Armengol realizó el pasado febrero, portavoz del PSIB.

En el 13 congreso del PSIB, Silvana González asumió la secretaría de Organización del partido. Durante una etapa (hasta que se presentó en las listas del Consell de Mallorca en 2019) fue la segunda en el gabinete de la presidenta balear.

El nuevo interlocutor

González aseguraba que el hecho de que José Luis Ábalos haya dejado la secretaria de Organización del partido además del Ministerio de Transportes no tiene que afectar «nada» y que hace tiempo que Santos Cerdán (responsable de política territorial) llevaba la relación con las distintas federaciones del partido. «El Consejo Político de hace 15 días ya lo llevó él», contó.

Iago Negueruela descartó en su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo valorar la remodelación del Gobierno estatal –el partido lo hizo el domingo– pero sí mostró su «predisposición total» para seguir trabajando conjuntamente. Optó por centrarse en lo conseguido durante la pandemia.

«La coordinación con el Gobierno de España en pandemia ha sido muy importante y en materia económica es donde se ve que se nos ha escuchado», aseguró en la misma línea que otros dirigentes.

El cargo balear de mayor relevancia el en Gobierno estatal es ahora Marc Pons, jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera.

La delegada del Gobierno destaca el peso municipalista en el nuevo Ejecutivo

La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, tampoco se salió del guion y destacó que la remodelación emprendida por Sánchez servirá para liderar un «proceso de transformación». Muy conectada con la dirección estatal y que se encarga de una de la ponencias del congreso federal, destacó el peso municipalista y la presencia de mujeres.

LAS CLAVES:

Félix Pons, en la época de Felipe González, único ministro socialista balear

Félix Pons, que también fue presidente de las Cortes, ha sido el único ministro mallorquín con un Gobierno socialista. Fue nombrado ministro de Administración Territorial en julio de 1985, durante el segundo Gobierno de Felipe González en su primera legislatura.

Pendientes de los cambios de segundo nivel en los ministerios

El cese de los ministros y ministras del anterior Gobierno lleva aparejado el de los cargos que nombraron. Es posible –pero no está confirmado en absoluto– que algún nombramiento corresponda a Balears, especialmente mujeres y vinculadas al área municipalista.

El comité organizador del 14 congreso del PSIB se pone en marcha

El PSIB constituyó la semana pasada el comité organizador de su 14 congreso y esta semana comenzarán las reuniones para planificar los cuatro ejes del debate, tal como informaba este diario en su edición de ayer. Silvana González coordinará el equipo.