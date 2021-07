El PSIB encara su congreso con idea de otro mandato que «culmine el cambio»

El PSIB se prepara para «otro mandato que culmine el cambio iniciado en 2015». Esa es la idea expresada por desde la dirección del partido a este diario y el objetivo con el que la última reunión de su ejecutivo eligió un comité organizador para el congreso de noviembre y para el que, también, se han constituido cuatro grupos de trabajo que desarrollaran otros tantos ejes que –a su vez– definirán la estrategia electoral ante las elecciones de 2023.

No está sobre la mesa de momento, aunque es algo que corresponde a la presidenta Francina Armengol (que también es la secretaria general del partido) la hipótesis de adelantar los comicios.

El documento político de ese congreso –el número 14 y que se celebrará en el mes siguiente al federal, que será en octubre– recogerá en buena medida las aportaciones que se hicieron en los primeros meses de la pandemia (en reuniones telemáticas durante el confinamiento del primer estado de alarma) y que dieron origen al documento Horizonts de futur que trataba de analizar el escenario post COVID-19.

En aquel documento se reconocían las insuficiencias de la Administración y cómo podían mejorarse. La receta era mayor inversión pública y apuesta clara por la socialdemocracia para que la desafección y el cuestionamiento de la democracia no abriera el paso a «partidos autoritarios y populismos».

Primer partido

Los cuatro ejes del documento del 14 congreso serán «afianzar los valores democráticos», la «transición ecológica y digital», la «consolidación del estado del Bienestar y los derechos sociales» y «hacer que el PSIB continúe siendo el primer partido de Balears». Esta semana se convocarán las primeras reuniones.

El PSIB no trabaja en otro escenario que seguir como primera fuerza y dice no preocuparse por el intento de Més de ser el primero a la izquierda. Este partido y Podemos cuestionaron la semana pasada que el «protagonismo del PSIB» así como «cierta superioridad» a la hora de plantear la coalición. Més per Mallorca, también en fase congresual, ha propuesto revisar los Acords de Bellver. La propuesta se quiere plantear en el Consell de Govern y en la próxima reunión de coordinación.

Juventudes Socialistas hizo este domingo entrega de sus premios

Las Juventudes Socialistas entregaron sus premios, que fueron para Júlia Petrus, como referente en la lucha por los valores democráticos; Creu Roja Joventud, como entidad referente en la participación juvenil; Júlia Colom, como referente en ámbito de la Cultura; los estudiantes de Ciències de la Salut, por su papel en la pandemia, y para Cecilia Ligero, por la divulgación del patrimonio talayótico de Menorca.