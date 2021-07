La igualdad se demuestra andando. En la semana del Orgullo LGTBI+ hemos asistido a múltiples puestas en escena que han perseguido dar visibilidad a todas las realidades y orientaciones que abarca este segmento plural y diverso. También alguna polémica. Casi nos hemos acostumbrado a que el ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, utilice una triple fórmula para ser lo más inclusivo posible; ese «todas, todos, todes» que a más de uno le chirría. Lo que nunca habíamos visto hasta el momento era una a una administración expresándose en otra lengua oficial y adaptando a ese idioma el controvertido ‘todes’.

Recientemente la consellera d’Igualtat i Feminismes de Cataluña, Tània Verge, ejerció de pionera y mencionó un «totis» que no pasó desapercibido en Mallorca. Podría haber optado por un tothom, o el totes i tots que ha cobrado popularidad en los últimos tiempos. Sin embargo decidió innovar y esquivar de este modo el genérico masculino, que en algunos círculos feministas resulta incómodo.

En Mallorca no tenemos conocimiento de que ninguna personalidad con proyección pública haya utilizado ese totis homólogo del todes castellano. Sí hemos asistido en cambio a la demostración de unas reservas nada disimuladas por parte de un lingüista de prestigio.

Totis. Això deu ser la nova llengua de la nova Generalitat republicana.

No és qualsevol eixelebrat. És un departament del Govern de Catalunya. pic.twitter.com/rsMH6wgEPB — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) June 29, 2021

Gabriel Bibiloni es el tipo de persona que una mente consecuente pondría al frente de una Oficina de defensa y promoción de una lengua. Su tarea científica al servicio de la lengua catalana desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) y su activa militancia cultural le avalan para ello.

A Bibiloni, especialista en el campo de la sociolingüística, no le convence esta nueva creación, a juzgar por su reacción en las redes sociales. No es el único, su publicación se llenó rápidamente de comentarios de personas que no comprenden la necesidad de ese término e incluso apuntan su oposición contundente a utilizarlo. Y a ustedes, ¿les convence ese novedoso totis?

Bibiloni lleva décadas ejerciendo de profesor en la universidad balear, ha publicado numeroso material y es especialista en la toponimia de Palma. Foto:R.L.

Al principio de este artículo se apuntaba que la igualdad se demuestra andando, y habrá quien considere que el mencionado totis hace un flaco favor al feminismo y a la defensa de las minorías. En paralelo el nuevo gobierno catalán enarbola otras acciones igualitarias y feministas que, aparentemente, dejan menos margen a la controversia.

Por ejemplo, cuando el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, anuncia que un tercio de la cúpula de los Mossos d'Esquadra serán mujeres al término de la legislatura. «Hoy son 3 de 28».