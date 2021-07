Canadá está registrando estos días temperaturas que rozan los 50º y las autoridades canadienses están investigando la muerte de casi 500 personas a causa de la intensa ola de calor que azota el país desde el pasado viernes.

El cambio climático cada día es más evidente y ante este panorama cabe preguntarse si es posible que en Mallorca se alcancen valores tan elevados. El meteorólogo Agustín Jansá sostiene que «no es descartable que lleguemos en el futuro», pero precisa que «hacerlo de un modo inmediato es realmente difícil».

En este sentido, apunta que el cambio climático incrementa la posibilidad de batir récords de temperatura en la Isla. Hasta el momento el valor máximo que se ha registrado son los 44º de Muro; en el aeropuerto de Palma se ha llegado a los 41º. En el sur de España el mercurio ha subido hasta los 47º-48º, pero al tratarse de latitudes más bajas, además de ser un ambiente más continental, no es tan extraño. Precisamente, lo que hace más duro los valores registrados en Canadá es que se trata de latitudes altas (diez grados más que las Baleares). Jansà recuerda que el verano pasado hubo también temperaturas exageradamente altas en Siberia, a latitud aún más alta

El citado meteorólogo advierte que es posible que Mallorca vaya superando sus propios récords de temperaturas porque la temperatura del planeta, que ahora está 1,2º por encima del nivel preindustrial (algo más en el caso de Baleares) está previsto que vaya subiendo. «Si con un exceso de 1,2º tenemos puntas de 50º a casi cincuenta grados de latitud, con una temperatura media 1,5º ó a 2º superior al nivel preindustrial -que es lo que admite el acuerdo de París- «podemos encontrarnos sorpresas mayores y no nos extrañaría tanto como ahora que alguna punta de calor en Mallorca alcanzase valores todavía difíciles de imaginar en la actualidad. No digamos si no se actúa con eficiencia sobre el cambio climático, porque un cambio climático descontrolado nos puede llevar a temperaturas planetarias 3º ó 4º por encima del nivel preindustrial, incluso más ».

Jansà explica que «las grandes puntas de calor están asociadas a fuertes ondulaciones de la corriente en chorro, con potentes anticiclones a latitudes demasiado altas. Es lo que pasa ahora en Canadá y ha pasado anteriormente en otras partes. Lo que no se puede saber es donde podrán presentarse anomalías de ese tipo en los próximos meses o en los próximos años, pero es probable que vayan ocurriendo».

El meteorólogo concluye que «un incremento moderado de la temperatura media produce un efecto muy grande en la probabilidad de temperaturas extremas». Lo que antes del cambio climático era casi imposible, con el cambio climático se hace cada vez menos improbable.

¿Qué efectos tendrá?

Gabriel Jordà, investigador científico del Centro Oceanográfico de Baleares, explica que las altas temperaturas tienen consecuencias y advierte que no hace falta llegar a los 50º para notarlas. En su opinión, sólo con subir 3º-4º las máximas habituales ya se empezarán a notar.

Además, señala que las consecuencias dependerán de cómo esté organizada y preparada la sociedad en ese momento. En este sentido, ha precisado que los avisos de la Aemet son de gran ayuda, ya que en medio de una ola de calor a nadie se le ocurre irse a correr a medio día al exterior, ya que puede sufrir un desfallecimiento.

En el caso concreto de la posidonia, destaca que muere cuando el agua del mar supera los 28º, que suele ser cuando hay ola de calor atmosférica. Por otra parte, podrían venir otras especies que se adapten mejor al calor.