La consellera de Afers Socials, Fina Santiago, se ratifica en su decisión de destituir a Serafín Carballo como Defensor del menor, tras leer su entrevista en Ultima Hora: «El discurso individualista de Serafín no tiene cabida en este gobierno. Él aseguraba que necesitaba más datos antes de vacunarse, conocer la evolución de la vacunación... Pero si todos hiciéramos lo mismo, en qué situación sanitaria estaríamos en Baleares», se pregunta Santiago, que no tiene dudas de haber tomado la decisión correcta.

Este lunes Serafín Carballo, que ostentaba el cargo de Defensor del menor desde 2016, fue cesado de manera fulminante de su puesto al tener constancia de su rechazo a recibir la vacuna contra la COVID-19. Se trata del único alto cargo del Ejecutivo balear que se ha negado a vacunarse, a falta de algunos miembros del Govern que por su edad o haber pasado la enfermedad, todavía no han sido vacunados.

Curiosamente, Carballo se ha convertido en el primer cargo de un ejecutivo autonómico cesado de todo el país por negarse a recibir la vacuna. Hasta ahora solo se habían destituido a miembros por 'colarse' a la hora de la vacunación, no por tomar la decisión opuesta.

En este sentido, Fina Santiago apunta que se reunió con Carballo para hablar sobre su decisión, cuando entendió que era firme, optó por destituirle al ir en contra de los procesos científicos que han avalado las vacunas: «Nos acusa de no admitir divergencias. Somos un gobierno de coalición, claro que hay divergencias. Pero esto es un problema de coherencia del mensaje del Govern con la sociedad balear. Como ciudadano tiene todo el derecho a no vacunarse, como alto cargo no. No había vuelta atrás», zanja la responsable de Asuntos Sociales.