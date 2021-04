Baleares afronta un «momento crítico» para 'salvar' el verano

El sector turístico en Mallorca recupera el pulso. Después de más de un año en la UCI, el avance de la vacunación, más lento de los esperado, y la estabilización de los contagios de coronavirus en las Islas permiten dibujar un escenario de recuperación. El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha avisado este jueves de que Baleares afronta un «momento crítico» para salvar la temporada de verano.

El objetivo es consolidar la buena situación epidemiológica para que los mercados turísticos emisores se mantengan abiertos hacia Baleares. El archipiélago está pendiente de que el Gobierno del Reino Unido actualice en las próximas semanas su semáforo sanitario, en el que está previsto que cataloge a las Islas como destino seguro y no exiga cuarenta, por su parte, Alemania levantó el veto a las islas antes de la Semana Santa y también repasará sus restricciones antes del verano.

Negueruela ha recalcado que «es un momento crítico para todas las islas, no solo Mallorca, también Menorca e Ibiza donde es el principal mercado emisor». «Tiene un papel muy importante que todos mantengamos esta situación, porque la situación epidemiológica marca la apertura exterior, nos guste más o menos, y cuando ésta se revise, tenemos que tener la posibilidad de estar abiertos», ha insistido este jueves el titular de Turismo. El conseller considera «muy importante» que Baleares mantenga la situación epidemiológica estable actual, con entre 40 y 80 casos nuevos diarios, y con una incidencia acumulada que este jueves se sitúa en 64 casos de coronavirur por cada 100.000 habitantes.

Nuevo mapa de la situación de la pandemia en Europa. Illes Balears sigue entre las zonas con mejor situación, imprescindible para recuperar el turismo. https://t.co/r7qzeh2wF3 ? Jose Hila (@hila) April 22, 2021

«Tener esta situación nos marca como el principal destino del Mediterráneo abierto. Es una decisión clave para todas las islas», ha insistido Negueruela, que ha pedido a todos «asumir esta responsabilidad». «Se está pidiendo un esfuerzo añadido, que es crítico, en semanas críticas porque avanza la vacunación y también ha de avanzar la recuperación económica y tener abiertos nuestros principales mercados», ha dicho sobre el mantenimiento de restricciones como el cierre del interior de los locales de restauración.

Pese a las dificultades, Baleares mantiene su previsión de que el 70 % de la población esté vacunada a finales de agosto. Es la proporción necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño, según se indicaba a comienzos de la pandemia, pero su evolución puede hacer difícil alcanzar inmunidad de grupo. Sin embargo, algunas autoridades apuntan a que el motor se podría poner en marcha antes de llegar a esas cifas. Negueruela, aseguró esta semana que «no se puede decir que hasta que no haya vacunación total no habrá turismo». Y recordó que no sólo es importante el porcentaje de vacunación que hay en Baleares, sino también el que tienen el resto de destinos. «España está un poco por encima del resto de países emisores, excepto el Reino Unido», afirmó.

Aumentan las reservas en hoteles

Las reservas de hotel para alojarse en Baleares han registrado un crecimiento del 28,2 % durante la semana pasada respecto a la anterior, según los datos de la plataforma de transacciones electrónicas entre empresas turísticas TravelgateX. Los datos de reservas también muestran una mayor antelación en las reservas de hotel, lo que apunta también a un cambio de tendencia, a mejor, a partir del próximo 15 de mayo, lo que podría anticipar una buena temporada de verano.

La variación de las reservas respecto al mismo período del año pasado, en el cual el turismo estaba prácticamente congelado, muestra crecimientos muy señalados; del 426,3 % en Baleares. Estos aumentos de reservas parecen apuntar a un cambio de tendencia respecto a la dinámica de descensos registrada en los últimos meses, aunque todo dependerá de la situación epidemiológica cuando finalice el estado de alarma y las restricciones vigentes en las Islas.