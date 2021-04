Los trámites para cambiar la titularidad de un vehículo cayeron un 20 % en 2020

Hay otro servicio que se vio afectado por el año pandémico y es el de tramitaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), especialmente el del cambio de titularidad de vehículos. Durante 2020 se gestionaron 74.940 solicitudes por un cambio en el nombre de un vehículo tras una compraventa, mientras que en el ejercicio anterior, 2019, llegaron a los 94.203 trámites. Los datos demuestran una caída del 20 %, coincidiendo con la crisis sanitaria por el coronavirus.

El turismo suele ser, cada año, el vehículo con más solicitudes. El año pasado, por ejemplo, se ejecutaron 53.192 cambios, en comparación con los 68.649 del año anterior –un 22 por ciento menos–, frente al resto de transporte privado. Por orden, le siguen los cambios en camiones y furgonetas, motocicletas, remolques y semirremolques y, finalmente, autobuses.

La Jefatura provincial destaca que un comprador de un vehículo usado tiene un máximo de 30 días desde la firma del contrato para realizar dicho cambio en la titularidad. Con ello, algunos ciudadanos de Mallorca han constatado la dificultad que tienen de cumplir el plazo debido a la problemática para acceder al sistema digitalizado y pedir la cita previa. Desde la DGT asumen que, con motivo de la COVID-19 «se han reducido los aforos» y que muchos trámites presenciales pasaron a ser telemáticos. Sobre los posibles retrasos en el servicio por falta de personal, constatan que es una cuestión estatal «que haya habido menos número de plazas».

Trámites

Las dificultades para conseguir una cita previa son cada vez mayores con un sistema que prioriza la opción telemática. El mallorquín Miquel, residente en Palma, cuenta que compró hace poco una moto de segunda mano y que intentó pedir cita en la página de la DGT para proceder al cambio de titularidad. «Durante una semana entrando en el servicio no encontré hora. Al cabo de una semana y media me daban una para matriculación, pensando que podría resolverlo ahí. Cuando me presenté, me dijeron que no, que tenía que enviar un mail para pedir cita». Este usuario asegura que la Jefatura le pedía el certificado digital para proceder al trámite de su vehículo, a pesar de la preocupación de si se pasa el plazo máximo para completar el cambio y que «ellos no te dan otra opción». Es una situación que, como afirma, pasa a menudo. «En la cola de la DGT vi a muchas personas cansadas y frustradas», recuerda.

Fuentes de la Jefatura provincial señalan que «no debería sorprendernos que cada vez más tendamos a la realización de trámites telemáticos», y afirman que este tipo de sistema es «más fácil de lo que se piensa». Algo que no va en consonancia con algunos ciudadanos pero que, pese a todo, insisten en que «ante cualquier duda, que contacten a través de nuestro mail». Así, detallan que «si el interesado se preocupa de consultar la página a distintas horas antes de los 30 días, tendría al menos la cita presencial antes de esta fecha y estaría cumpliendo la norma literalmente».

De acuerdo con los últimos datos, los trabajadores atienden en Mallorca unas 1.000 citas semanales de trámites, 28 turnos de teórica a la semana, así como mil circulaciones de obtención de permisos cada ocho días laborales. Recuerdan que se «hace un esfuerzo importante por parte de las personas que prestamos servicio en estas oficinas» frente a los problemas puntuales que pueden llegar a las citas previas.

Pero la realidad que afrontan los usuarios es otra: dificultades en la tramitación telemática, un sistema de cada vez más digitalizado –cuya intención es esa en el futuro– y limitaciones para solicitar los servicios.

La DGT sugiere la ‘app’ miDGT

La aplicación ‘miDGT’ ha cumplido un año en el mercado con más de 2,5 millones de descargas. Es la aplicación que la Dirección General de Tráfico lanzó para los conductores o los titulares de vehículos. Entre sus servicios, recuerda que se pueden tramitar los cambios de titularidad. Esta ‘app’ se lanzó en la pandemia para facilitar las gestiones administrativas.