Los nacidos en 1956 podrán solicitar cita por internet para vacunarse desde este viernes

Un total de 5.564 personas de Baleares nacidas en el año 1956 podrán solicitar desde este viernes cita a través de Internet para vacunarse contra la COVID-19, a través de la plataforma BITCITA. Este sistema, creado por la fundación BIT y el Servei de Salut, permitirá que los ciudadanos que lo deseen pueda reservar su cita de vacunación a través de Internet. La directora asistencial del Servei de Salut, Eugenia Carandell, ha apuntado, no obstante, que este sistema seguirá conviviendo con la llamada telefónica que tradicionalmente se está haciendo desde Infovacunas. «La gente que no utilice este sistema online no significa que renuncie a la vacuna, sólo que espera a que le citen por teléfono».

Cabe señalar que en Baleares hay un total de 12.045 personas nacidas en 1956; faltan esas 5.564 por vacunar.

La cita se podrá solicitar en la web citavacunacovid.ibsalut.es. En primer lugar se pedirá a los ciudadanos que rellenen un cuestionario de salud, en el que se busca descartar que tengan algún tipo de enfermedad que requiera una evaluación previa. En caso positivo se bloqueará el proceso y recibirá la llamada de Infovacuna. En caso negativo, se podrá continuar con la petición de cita que pasará por la introducción del número de la tarjeta sanitaria, los datos de contacto y la selección del punto de vacunación que más le convenga. Completado el proceso, el ciudadano recibirá un código QR al teléfono a través de SMS y al correo electrónico.

BITCITA arranca como piloto con los nacidos en 1956 y con una disponibilidad de 8.000 citas. No obstante, se irá recalculando según las vacunas que lleguen.

Las personas que pidan cita desde este viernes serán vacunadas entre el 21 y el 27 de abril.

Salut ha elegido los nacidos en 1956, ya que se encuentran en la franja de edad de 60 a 69 que se está vacunando con AstraZeneca. Carandell ha recordado que el ministerio estableció inicialmente el grupo 65 a 60 y seguir con el de 70 a 66, y por ello se ha optado por comenzar esta prueba con los de 65 años.