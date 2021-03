La falta de examinadores de Tráfico en Baleares, el lastre de las autoescuelas

La falta de examinadores en las Islas sigue siendo una de las principales luchas de las autoescuelas. Si bien hace algunos años ya se vivieron grandes huelgas a nivel estatal por la falta de estos profesionales y del personal administrativo, el malestar continúa todavía vigente con otro problema añadido: el sistema CAPA.

Algunas autoescuelas de Mallorca critican este nuevo servicio que «ralentiza mucho los exámenes prácticos» y «en muchas ocasiones no nos avisan de la convocatoria hasta 24 horas antes», explica Magdalena, directora de la autoescuela Auto-Técnica.

La presidenta de la asociación de autoescuelas de Baleares, Juana Ribas, destaca que este nuevo sistema «no es la solución» a la alta demanda. Ribas defiende que la carencia se encuentra en los examinadores, y aunque confiesa que a nivel autonómico «Balears no está entre las peores provincias, desde la asociación hacemos un gran trabajo para luchar por conseguir más examinadores». Una de las principales teorías que hay, según la presidenta, es que «a las Islas vienen obligados por el alto coste que supone vivir aquí». Según datos de la Dirección General de Tráfico, actualmente en Mallorca hay 19 examinadores, de los que dos son coordinadores y un examinador itinerante entre Menorca e Ibiza.

Larga espera

Los alumnos esperan una media de un mes para ir al examen de circulación. Aunque hay autoescuelas que confiesan que antes de verano «los tiempos han ido funcionando bien, sí que ahora empiezan a generarse retrasos», como apunta Carol, desde la autoescuela Ribas. En su caso, comenta que para el último ciclo que facilitó el programa CAPA el día 19, «pedimos 500 minutos y nos han dado 30. De momento ya tenemos 20 personas que se quedan fuera de los exámenes prácticos», lamenta y suma otro problema añadido que son las posibles bajas de los examinadores «que ya sucedió en verano y que puede volver a pasar, lo que supondría otro retraso en la convocatoria de exámenes de circulación». Comprometerse con el examen está siendo una tarea difícil para los alumnos, que ya no solo tienen que reservar la fecha provisional, sino los días posteriores. «¿Por qué? Porque a veces avisan hasta 24 horas antes el día de la prueba y puede cambiar la fecha prevista a otra». Este hecho ha supuesto, en muchas ocasiones, que el alumno haya perdido la convocatoria por no poder justificarlo en caso de no asistir, por circunstancias concretas, a la prueba, «sino que solo se aceptan justificante médicos», como recuerdan desde la asociación, y defienden soluciones reales, como más exámenes por semana, para paliar

Cae el número de escuelas registradas en Baleares

La Dirección General de Tráfico en Baleares informa que actualmente hay en Mallorca 65 escuelas dadas de alta. A nivel territorial, las Islas cuentan con 106 escuelas dadas de alta y 192 secciones (sucursales en otro tipo de empresas). Un número inferior en comparación con el año pasado, que había dos autoescuelas más, y mucho más inferior si se compara con 2019, donde había 118 escuelas y 203 secciones.