Imaginarium cierra y llega la morriña por ver desaparecer 'la puerta chica'

La noticia de que Imaginarium, la conocida empresa juguetera española, cesará su actividad como la conocíamos hasta ahora y despedirá a la práctica totalidad de sus trabajadores en nuestro país sorprendió a propios y a extraños.

Con una deuda de más de 22 millones y a las puertas del inicio de la negociación de los expediente de regulación de empleo (ERE) para el algo más del centenar de integrantes de su plantilla en España, la dirección de la compañía baraja la posibilidad de mantener cinco tiendas abiertas en España, sin precisar si la de Mallorca -una en el centro comercial Alcampo de Marratxí- se encuentra entre ellas.

«Estamos tratando de que la empresa sobreviva pero ya no tenemos ingresos ni para pagar la Seguridad Social. Hemos estado pagando durante meses las nóminas del personal de tiendas que no eran rentables y ya no podemos seguir soportando esos salarios. Así que las tiendas que no sean rentables no seguirán», ha explicado Federico Carrillo, presidente y CEO de Imaginarium en declaraciones al Heraldo de Aragón.

Estos días se ha viralizado en las redes sociales un letrero hecho a mano de la tienda ubicada en la calle Ancha de Cádiz, que cierra después de 20 años de servicio. «Os hemos visto crecer. Ha sido un placer. Hasta siempre», se podía leer en el cartel hecho a rotulador con varios folios. Un tuit que se ha compartido de forma masiva en redes sociales cuenta con más de 34.000 me gusta.

no tuviste infancia si nunca pasaste por la puerta pequeña del imaginarium. pic.twitter.com/dmN6b1lhAr ? CEO del chais:(: (@pablolopeezzz_) February 15, 2021