Danaciobaxy ‘Dana’ Bautista, videoartista:«Hay una violencia física, psicológica y económica»

Tiene 25 años y las ideas muy claras. Danaciobaxy ‘Dana’ Bautista es la ganadora del concurso para reparar la memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista, convocado por la regiduría de Justícia Social, Feminisme i LGTBI del Ajuntament de Palma. Con una sensibilidad muy especial hacia el tema, Bautista creó Una más, un impactante videoarte de solo 60 segundos, sin música ni voces, donde se resume el feminicidio en la última imagen con una contundencia dolorosa.

¿Cómo llegó al videoarte?

—Estudie Realización Audiovisual en el CEF Mallorca, donde me gradué con el corto Querer y no poder, de temática LGTBI. También estudié un año de Dirección en Cocina en la UIB y soy cocinera en una cadena hotelera. Mi amor se reparte entre la cocina y el cine, del que me enamoré tras ver La búsqueda, de Nicholas Cage. A partir de los ocho años empecé a crear historias para llevarlas a la pantalla.

¿Cómo surgió la idea para participar en el concurso para reparar la memoria de las asesinadas por violencia machista?

—El germen surgió de manera conjunta con Yaiza Miranda y lo pulí un poco más hasta que la llevé a la pantalla. La inspiración vino sola e imaginamos a 14 mujeres que se muestran ante la cámara, en silencio, sin palabras ni música. Miran a la cámara y van pasando durante sesenta segundos. Un minuto que representa a ese minuto de silencio que se dedica a las víctimas de violencia machista.

Su generación parece muy sensibilizada con el feminismo y contra la violencia machista. ¿Hemos avanzado en este sentido entre los jóvenes?

—Quedan todavía algunas cosas en las que podríamos avanzar. Hay gente que aún no ve claro lo que es la violencia machista, pero nosotras estamos cada vez más concienciadas.

Con este grado de concienciacón y compromiso, ¿las jóvenes también son víctimas de la violencia machista?

—Llega un punto en el que algunas mujeres están siendo tan manipuladas por su maltratador que están ciegas y no se dan cuenta de que están sufriendo la violencia. Me choca mucho este fenómeno. Y aconsejo a las mujeres que se encuentren en esta situación que acudan al psicólogo, que pidan ayuda y no tengan miedo. Deben enfrentarse a esa violencia y la ley debe apoyarlas. Cada día mueren mujeres por violencia doméstica. O estás en la calle tran tranquila y te pegan, te manosean, te violan, te matan... Hay mujeres que se culpabilizan pero este punto de vista se debería cambiar. Nosotras no tenemos la culpa.

Cuando en sus cortos se centra en la violencia machista, ¿se refiere a la física o también a otros tipos de agresiones que sufren las mujeres?

—También existe la violencia psicológica y está muy extendida la violencia económica, esa en la que el hombre controla el dinero, incluso sin trabajar, cuando encima ella es la que trae el sueldo a casa. O la cibernética: yo misma la he sufrido por mi posición tan feminista.

¿Cuándo se podrá visionar el trabajo galardonado?

—Esperamos que se levanten las restricciones y pueda montarse una instalación en el Centre Flassaders. Una más será una obra de arte fija, donde se proyectará en bucle esta pieza de videoarte.

Después de este reconocimiento, ¿qué proyectos tiene en perspectiva?

—Hasta ahora hacía cortos muy breves. Me gustan por su contundencia. Quiero estar más preparada y formarme para hacer un largo. Ya tengo ideas para este año y el que viene para grabar cortos de temática LGTBI, medioambiental o denunciando la explotación sexual infantil. Me influyen mucho estos temas por lo que he visto. Y me gustaría combinar el cine con la cocina.