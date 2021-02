Quim Torra: «El espíritu de las ‘Germanies’ continúa más vivo que nunca»

La Oficina de Presidencia de la Generalitat de Catalunya organizó este viernes una conferencia telemática para conmemorar los 500 años de la sublevación iniciada en Mallorca conocida como las Germanies. Participaron el expresidente catalán Quim Torra; el escritor Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ y el historiador valenciano David Garrido.

Para Torra, «la Mallorca de las Germanies es la que se rebela contra la injusticia social y que reivindica la soberanía política, reniega del patriarcado y apuesta por la defensa del territorio, la lengua y la cultura catalanas. Es la que ahora lucha, además, por combatir el cambio climático y que aspira a una sociedad cohesionada y solidaria. Esta Mallorca es heredera de los agermanats. Todo este pasado colectivo nos tiene que servir para el futuro colectivo. Por eso, me gustaría que la presidenta Armengol y el presidente Ximo Puig apoyaran la conmemoración de este hecho histórico, y me extrañaría que no estuvieran en un acto de esta envergadura. Las Germanies son un reflejo de la crispación popular por la corrupción y la mala gestión de un reino. Desearía que fuese un grito 500 años después por el mismo motivo, cuando vemos que el rey emérito ha huido por un caso de corrupción. Pienso que las Germanies están más vivas que nunca para denunciar y alzarse contra las injusticias sociales».

Quim Torra.

Revuelta

El escritor Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ explicó que «los ‘menestrals’ veían que las contribuciones iban a los bolsillos de los nobles y no bajaba la deuda pública. Los abusos de los nobles, la presión fiscal y la corrupción estaban esparcidas por todo el país. Coetáneamente, este clima de revuelta sucedía en otros lugares de Europa. En Mallorca hay dos precedentes: las revueltas de 1391 y 1450 llevada a cabo por payeses. El espíritu de las Germanies es el más potente de los tres y el que recibiría más represión».

Bartomeu Mestre.

David Garrido también se refirió a que «las Germanies son el alzamiento de los ‘menestrals’ que arrastraron a las clases populares contra un gobierno abusivo de la nobleza. Es un movimiento antifeudal. A la vez que surgieron las Germanies en los Països Catalans, en Castilla surgió el movimiento de los comuneros. Valencia inició el movimiento en primer lugar y luego Mallorca cogió el testigo. La Germania precede a las revoluciones burguesas que vendrían más tarde. Se avanza a la revuelta de Cromwell y a la Revolución Francesa».