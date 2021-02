Del último de la fila a tercero de la clase: no bajemos la guardia

Vaya diciembre y enero han pasado las islas en la pandemia. Muchos casos, muchos ingresados y más de 160 personas que fallecieron por COVID-19. Una barbaridad. Ello ha generado que Baleares haya estado durante muchas semanas en el papel de último de la fila, de la CCAA que peor incidencia acumulada tenía y que gracias a unas duras y tardías medidas ha pasado a ser la tercera CCAA con mejores cifras, bajando Mallorca cerca de un 70% en 25 días y Baleares, más de un 30% en 12 días.

Es evidente que estas medidas mejoraron poco a poco la situación COVID-19 de Baleares, principalmente en Mallorca, aunque seguimos en cifras muy, muy altas en las UCIs de los hospitales de las islas y también con un índice de mortalidad elevadísimo. También Ibiza y Formentera tiene cifras muy muy altas. Mucho por hacer aún.

Si damos un salto a la península nos encontramos en un momento en que la incidencia acumulada va bajando paulatinamente, muy lentamente, pero con unas cifras de personas en UCI y de muertes muy muy elevadas. Y con algunas comunidades que no terminan de bajar o si lo hacen es de una forma aún más lenta.

¿Y que deberíamos aprender?

⁃ Sin duda alguna, que hay que tomar las riendas antes que después. No puede ser ir siempre detrás del virus.

⁃ Sin duda alguna, que los sectores afectados tiene que recibir dinero a cuenta y que los trabajadores/as de los sectores afectados, tal como pasa, es imprescindible que estén en un ERTE.

⁃ Sin duda alguna que tenemos que proteger más a los sectores más desfavorecidos, más excluídos (con un mejor ingreso mínimo vital), facilitándoles espacios para hacer aislamientos y cuarentenas (debido a que sus viviendas no suelen tener las condiciones adecuadas para hacerlo) y proveyéndoles de mascarillas.

⁃ Sin duda alguna con mayor apoyo a los autónomos.

⁃ Sin duda alguna con mayor número de tests.

⁃ Sin duda alguna con mayor rastreo y con mayor seguimiento de los casos.

⁃ Sin duda alguna con medidas que hagan un seguimiento más real de las medidas que se ponen en marcha

⁃ Sin duda alguna con una mejor comunicación y con más empatía con al gente

⁃ Sin duda con una unidad de acción que haga que la gente entienda mejor las cosas que se hacen o que se deben hacer

A partir de finales de año, tenemos encima de la mesa, más lentamente de lo previsto, las vacunas. Y esta medida nos tiene que ayudar a resolver algunas cuestiones que son muy importantes. Es necesario disminuir los contagios, las hospitalizaciones y las muertes.

Es necesario que las personas de las residencias, mejoren su situación tan marcadamente negativa por la pandemia. Es necesario que el gran número de profesionales del sector salud y del sector de las residencias mejoren su situación que en esta pandemia ha generado para ellos y ellas en número de infectados. Es necesario que empecemos a caminar hacia el buen camino sin obispos, concejales y alcaldes que se metan en la cola de las personas más necesitadas. Es necesario....

Cuidado en volver a caer. No podemos volver a estar en las cifras que hemos estado. Hay que pensar en modelos tipo Nueva Zelanda y no en la situación en que diferentes países de Europa están solucionando la pandemia. Necesario no, imprescindible.