El duro alegato de Valtònyc contra la monarquía española en el Parlamento Europeo

La inminente entrada en prisión de Pablo Hasél motivó este jueves la realización de una videoconferencia pública del rapero catalán con Josep Miquel Arenas ‘Valtònyc’, dirigida a los parlamentarios europeos y a la prensa, para dar a conocer su situación judicial. La eurodiputada Clara Ponsatí organizó la charla.

El mallorquín aseguró que «la libertad de expresión en España lo es sólo para la derecha», y afirmó que «con sus sentencias judiciales están diciendo que la sociedad española no es lo suficientemente madura como para diferenciar realidad y ficción». Valtònyc apuntó que «si algunos piensan que mis letras son violentas, animo a leer el himno de Francia», y señaló que «España está encarcelando a los artistas de manera represiva».

Casa Real

El cantante aseguró que «la mayor injuria que se hace a la Corona es la que hace el rey Juan Carlos, que saquea y roba a su pueblo», e insistió que «los Borbones son unos ladrones». Valtònyc manifestó que «el estado español necesita hablar de terrorismo y crea enemigos para desmovilizar lo que no les interesa», y remarcó que «desde el final de ETA y Grapo, ha habido el doble de juicios por enaltecimiento del terrorismo». El músico espera que «el Tribunal Constitucional Belga dicte si hay extradición o no», y comentó que «no sé lo que haré en un futuro, me gustaría regresar a Mallorca y, si no fuera posible, a una república catalana, que es lo más cercano a mi casa».

Por su parte, Pablo Hasél, que explicó a los parlamentarios europeos que iba a ir a la cárcel por escribir canciones y unos tuits, anunció que «mi ingreso en prisión está previsto para el viernes de la próxima semana», y detalló que «yo no voy a presentarme voluntariamente, la policía tendrá que venir a secuestrarme donde me encuentre, que seguramente será mi domicilio». El catalán indicó que «respeto la decisión del exilio, cada caso es distinto, pero voy a optar por quedarme en territorio español porque es más útil para desenmascarar al estado, en vez de irme a Venezuela o Bélgica», y denunció que «el gobierno no me ha ayudado en nada, son cómplices y culpables, yo no voy a mendigar mi libertad, pero el gobierno tiene el poder para liberarme». Hasél imaginó que «en la cárcel, no podré grabar canciones, pero seguiré escribiendo canciones y poesía”.

La magistrada Isabel Elbal dijo que «si la figura del rey es intocable en España y tiene el máximo poder, símbolo de la unidad del estado, estamos ante un poder semiabsoluto o absoluto», y aclaró que «el Tribunal Supremo está malinterpretando las letras alegóricas propias del rap, confundiendo realidad y ficción, y creando arbitrariedades e inseguridad jurídica».

Entre los políticos que participaron en la charla, Pernando Barrena (Bildu) declaró que «el estado español necesita crear enemigos para castigar cualquier disidencia». El flamenco Mark Demesmaeker contó que «muchos sabíamos lo de los prisioneros políticos en España, pero no tanto el caso de estos ciudadanos que son víctimas de un sistema judicial represivo, claramente politizado», y detalló que «hace unos días, al referirse a las extradiciones, una resolución del Tribunal de Apelación belga expuso que el derecho a un juicio justo no está garantizado en España, porque no actúa en la línea europea”. Clara Ponsatí concluyó el debate proclamando que «Valtònyc y Hasél son un ejemplo y una inspiración en la lucha a favor de la libertad».