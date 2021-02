El PP, en el Parlament: «Existe el rumor de que todo el edificio del IB Salut de Reina Esclaramunda está vacunado»

La diputada del PP Tania Marí ha trasladado este martes al Parlament «el rumor de que todo el edificio del IB Salut de Reina Esclaramunda está vacunado». Marí ha lanzado este mensaje tras preguntar a la consellera de Salut, Patricia Gómez, si consideraba que se estaban cumpliendo con los protocolos y criterios de vacunación contra el coronavirus, en cuanto a las personas que ahora están recibiendo la dosis.

Tras escuchar la respuesta de la consellera, que ha pedido «respeto por todas las personas de prestigio que están trabajando en este proceso», Marí ha hecho alusión a algunos de los casos polémicos que han saltado a la luz pública recientemente: «Hemos pasado de la negligencia al descontrol. El primero que se apuntaba en la lista, el primero que se vacunaba. Si no tienen nada que esconder entreguen las listas de vacunación de todos los hospitales de las Islas», ha pedido.

Durante su exposición, la diputada del PP ha criticado que se haya vacunado «a directores de hospitales de Mallorca en contra del criterio del Ministerio de Sanidad. Explíquenos por qué gerentes, administrativos o intérpretes se han vacunado antes que sanitarios de primera línea». En este punto, ha hecho alusión al regidor socialista menorquín ya vacunado: «Esperamos que dimita». Al respecto, Gómez ha compartido: «Este regidor no se quería vacunar, precisamente por el cargo que ocupa. Pero fue la enfermera encargada de casos quien le recomendó e insistió en que lo hiciera».

Ha sido en la última parte de su intervención, cuando Tania Marí ha añadido que «sería inhumano que fuera cierto el rumor de que todo el edificio del IB Salut de Reina Esclaramunda se ha vacunado y que todo el personal de Can Misses que no se encuentra en primera línea también haya recibido la vacuna».

Ante estas palabras, la consellera Patricia Gómez ha respondido: «Omitiré todas las falsedades que ha dicho» y ha asegurado que se «han vacunado a los profesionales de primera línea y a parte de los de la segunda, porque están en la primera fase de la vacunación».

El Servei de Salut desmiente al PP

Fuentes consultadas del Servei de Salut han afirmado que no se ha vacunado a los trabajadores del citado edificio. No obstante, han matizado que es posible que trabajadores adscritos a Servicios Generales, pero que no trabajan físicamente en Reina Esclaramunda, pueden haber recibido la vacuna por ser desarrollar su labor en primera línea COVID-19. Como ejemplo, han señalado, al personal de riesgos laborales, que se encuentra en Son Espases; personal de atención al usuario que puede estar desarrollando su labor en zonas COVID-19 o técnicos de mantenimiento que desarrollan su trabajo en estas áreas de diferentes de centros de salud y hospitales.