La incidencia acumulada del coronavirus baja en Mallorca un 25 % en una semana

La incidencia acumulada de COVID-19 en Mallorca ha descendido un 25 % en la última semana, según se desprende del informe de servicio balear de epidemiología que ha sido publicado este viernes. En concreto, ha pasado de 552,3 casos por cada 100.000 habitantes (4.949 positivos) a 413,6 (3.706 diagnósticos verificados en las últimas dos semanas). La Isla sigue estando en nivel cuatro, es decir, de riesgo extremo.

No obstante, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido no bajar la guardia y cumplir con todas las restricciones en vigor, que se han prorrogado este viernes en un Consell de Govern extraordinario. De este modo, la restauración, los gimnasios y las grandes superficies seguirán cerrados, como mínimo hasta el 13 de febrero; tampoco están permitidas las reuniones entre no convivientes. Las portavoz del Govern, Pilar Costa, ha añadido que la desescalada será más lenta que en otras ocasiones.

Aunque la situación de Mallorca ha mejorado de forma considerable, no ha ocurrido lo mismo en el resto de islas. La situación es especialmente preocupante en Ibiza, ya que la incidencia acumulada se han incrementado un 32 %. Exactamente tiene 2.402,7 casos positivos de coronavirus por 100.000 habitantes (3.554 positivos validados en 14 días); la semana pasada se situaba en los 1.817,6 casos por cada 100.000 habitantes (2.684 positivos en dos semanas).

Formentera ha duplicado su incidencia acumulada a 14 días esta semana y ha pasado de 652,3 casos por cada 100.000 habitantes (con 79 positivos en 14 días) a 1.271,6 (154 casos positivos en la en dos semanas).

En Menorca, la incidencia acumulada se ha incrementado un 10 %. En concreto, ha pasado de los 414,4 casos por 100.000 habitantes en 14 días (387 positivos) a 458,3 (428 casos verificados en dos semanas).

El peso de Mallorca ha motivado que la incidencia acumulada de COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de Baleares haya descendido un 3 % esta semana, cambiando así de tendencia. Pasa de registrar 704,6 casos por cada 100.000 habitantes a 682,2.

El 80 % de los contagiados han tenido síntomas

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 28 de enero, el Servicio balear de Epidemiología ha validado 51.031 diagnósticos positivos de SARS-CoV-2 en la comunidad (9.116 en Ibiza, 455 en Formentera, 39.934 en Mallorca y 1.796 en Menorca), de los que un 80 % (41.149) han presentado síntomas, mientras que un 20 % (10.152) han sido asintomáticos.

Cabe precisar que 433 han sido catalogados como casos llegados de otras comunidades autónomas y 172 importados de otros países. Por su parte, 1.289 contagiados han sido usuarios de residencias geriátricas y 1.758 sanitarios.

En cuanto a las muertes, 559 defunciones han sido validadas como causa de la COVID-19 hasta que se cerró la elaboración del presente informe, de las que 204 correspondían a personas que vivían en residencias.

El informe de Epidemiología también establece que el 52 % (26.470) de los contagiados han sido mujeres, frente al 48 % (24.831) que han sido hombres. El grupo de edad más numeroso ha sido el de las personas de entre 40-49 años (9.342), seguido de los de 30-39 años (8.763) y de 20-29 (7.827).

En cuanto a la letalidad, es de un 1,1 % (un 0,9 % en mujeres y un 1,3 % en hombres). Por grupos de edad, la letalidad es de un 16,2 % en las personas mayores de 90 años, de un 12,1 % en las personas de entre 80 y 89 años, de un 5,4 % en el grupo de entre 70-79 años, de un 1,2 % en los de 60-69, de un 0,3 % en los de 50-59 y de un 0,1 en los de 40-49 años.

En cuanto al tratamiento, el 1 % de los infectados ha necesitado ingresar en la UCI (570 personas), mientras que el 6 % ha tenido que ser hospitalizado en planta: 3.218 casos. El estudio también revela que los hombres han necesitado más tanto ingresar en la UCI (un 2 % frente al 1 % de las mujeres) como ser tratados en planta (un 9 % de los contagiados frente al 6 % de las mujeres infectadas en Baleares).

Más de 700 brotes detectados, 60 en la última semana

Desde el inicio de la pandemia se han detectado 708 brotes de coronavirus, 60 de ellos en la última semana; 359 siguen con investigación abierta. En total, se han diagnosticado 5.751 casos positivos asociados (aproximadamente el 12 % del total).

Un 44 % de los brotes (315) fueron de ámbito mixto, un 22 % (158) de ámbito familiar, y un 13 % (91) fueron originados debido a reuniones sociales. En 698 brotes el caso primario era autóctono. La media de casos por brote detectado en Baleares ha sido de 8 positivos: los mínimos han registrado 3 casos y el máximo (caso de residencia geriátrica) tuvo 94 casos asociados.