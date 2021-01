MÉS, sobre la relación del Pacte: «Cuando somos críticos no se ha de entender como una deslealtad»

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha defendido este lunes la relación entre los socios del Pacte -PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca- y ha reivindicado «la pluralidad» dentro del Govern balear. «Cuando somos críticos en determinadas cuestiones no se ha de entender como una deslealtad al Pacte», ha asegurado.

En una rueda de prensa en la Cámara balear, el diputado ha explicado que este martes reivindicará en el pleno del Parlament que el Ejecutivo autonómico está formado por «tres partidos políticos con diferentes sensibilidades».

No obstante, ha explicado que MÉS ha sido crítico «no tanto con cuestiones que afectan al Govern, sino sobre todo al Estado». «Hemos llegado a una situación límite y ahora es cuando la gente se da cuenta de qué es lo que supone padecer una mala financiación en el día a día», ha indicado.

Preguntado por el plan de vacunación, el diputado ecosoberanista ha recordado la importancia de que la comunidad cumpla los compromisos adquiridos y ha apuntado que «no sería aceptable que se hubiera vacunado a gente fuera de estos protocolos». «En esto estaremos muy vigilantes», ha asegurado.

Sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas, Ensenyat ha criticado que «querer instrumentalizar recursos públicos para hacer campaña electoral es una cosa que dentro de un sistema democrático no se tendría que hacer».

«Nos parece un mal comienzo», ha apuntado, a la vez que ha censurado que en medio de la pandemia el ministro decida presentarse a candidato a las elecciones de Cataluña.