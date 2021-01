Alerta naranja en el litoral balear por el fuerte viento del suroeste

Continua activada l'alerta taronja per fenòmens costaners. RECORDA:

??No t'apropis a passeigs marítims,espigons o penya-segats.

??No circulis amb vehicles prop de la línia de la platja.

??Evita practicar esports nàutics.

??Si disposes d'embarcació assegura el seu amarri. pic.twitter.com/BvVLA7kQN4