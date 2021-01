El Banc de Sang de Baleares hace un llamamiento a la población para que done sangre de los grupos 0+ y A+

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha hecho este miércoles un llamamiento a la población para que done sangre de los grupos 0+ y A+, a través del sistema de cita previa para evitar aglomeraciones y contagios por coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, el director gerente de la Fundación Bstib, Ismael Gutiérrez Fernández, ha explicado que enero suele ser un mes con una demanda de sangre muy alta por parte de los hospitales y hacía tiempo que los niveles de reserva de los grupos 0+ y A+ no estaban bajos.

Por ello, ha solicitado a la ciudadanía de estos grupos que pida cita previa en la web www.donasang.org, dado que la donación espontánea ya no se permite por la COVID-19. No obstante, ha destacado que ahora donar sangre «es más fácil que nunca, porque no se hace cola».

Gutiérrez ha señalado que el 2020 ha sido un año muy estable en las reservas gracias a este sistema de cita previa, pero que hace dos semanas hubo una demanda muy fuerte y solicitaban mucha sangre desde los hospitales, por lo que es importante mantener las reservas.

PLASMA DE PERSONAS QUE HAYAN SUPERADO LA COVID-19

Por otro lado, el director gerente de la Fundación ha recordado que desde el Bstib siguen buscando la colaboración de personas que hayan superado la COVID-19 y quieran donar plasma, puesto que ahora mismo hay dos estudios en el Hospital Son Llàtzer y en el Hospital Son Espases que buscan saber si el plasma mejora el cuadro de las personas que están ingresadas.

De acuerdo con Gutiérrez, estos estudios están llegando al final y el Banc de Sang ha enviado plasma a los hospitales y a la vez lo acumula para tenerlo disponible en caso de que se autorizase este tratamiento.