La comisión política sobre los menores del IMAS no investigará la gestión de Armengol

La comisión política del Consell para investigar los casos de menores tutelados por el IMAS víctimas de abusos sexuales no examinará la gestión el mandato de Francina Armengol como presidenta de la institución. El plan de trabajo de la comisión, que previsiblemente se aprobará hoy, propone analizar las tres últimas legislaturas: la 2011-2015, durante la cual el Partido Popular estuvo al frente del Consell, la legislatura 2015-2019, y la actual, que acabará en 2023.

Armengol presidió el Consell de Mallorca entre 2007 y 2011, de manera que su mandato no será sometido a investigación. El plan de trabajo no explica las razones concretas de por qué este período, pero sí indica que se trata de «los diez últimos años en los que han existido protocolos aprobados por la Comunitat sobre el maltrato y abusos a menores».

Se propone que comparezcan funcionarios y políticos. Respecto a los funcionarios, menciona al jefe de servicio y al técnico de referencia. En cuanto a políticos, señala al presidente del IMAS, al vicepresidente del área de menores y al director insular de menores. Por lo tanto, deberán comparecer los expresidentes del IMAS Catalina Cirer, Margalida Puigserver y el actual, Javier de Juan.

La comisión se reunirá todos los martes y jueves de enero y febrero. Se comenzará con la legislatura 2011-2015 y se acabará por la actual. Las sesiones serán cerradas cuando comparezcan funcionarios y abiertas «para los responsables políticos que se pueda considerar».

Únicamente se podrá analizar documentación referente a decisiones políticas, pero en ningún caso expedientes personales de menores.

Cambio de opinión

Hay que tener en cuenta que esta «comisión política» sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual no es la «comisión de investigación» que la derecha reclamaba, que era la que ya está reglamentada y se enmarca en el pleno del Consell. Esta se enmarca en el Consell Rector del IMAS.

El PI y Ciudadanos, que hasta la fecha habían desaprobado esta «comisión política» y anunciado que no participarían de ella porque, según decían, no iba a servir para aclarar las responsabilidades políticas, ayer informaron de que finalmente sí acudirán. «Cladera se ha inventado una comisión de investigación encubierta y nuestra obligación es asistir para fiscalizar su gestión», señaló el presidente del PI. Cs también criticó de nuevo la «comisión política», pero acudirá «por responsabilidad». El PP y VOX mantienen que no participarán.