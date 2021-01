Hospitales muy ocupados, contagios en aumento y mortalidad al alza

Leíamos hace unos días que los hospitalizados por COVID-19 han aumentado un 39 % desde Navidad en España. Las UCI en España vuelven al riesgo extremo. Y seguía la noticia diciendo que los ingresos volvían a superar a las altas en el conjunto del país. Dos semanas más tarde de que los contagios empezaran a subir pasado el puente de la Constitución, la tercera ola llegaba a los hospitales por Navidad y año nuevo. Nos espera un difícil y complicado enero.

«Nuestra UCI está al 100 % de ocupación, hemos tenido que habilitar otro espacio para pacientes no-COVID», decía una enfermera del Hospital Son Espases. Y probablemente esta tónica es la de los hospitales de Mallorca, en un momento en que Baleares ha superado la barrera de 40.000 contagios por COVID-19, llegando a 41.000, con un goteo de muertes constante que eleva el número de fallecidos en este 2021.

La situación en los hospitales:

Son Espases: El pasado sábado se había llegado a 150 hospitalizados COVID-19, de ellos 47 en la UCI. El pasado viernes había 142 pacientes COVID-19 ingresados de los cuales 41 estaban en la UCI. Y sigue aumentando. En Son Espases, la situación ahora es peor que al inicio de la pandemia. De todas formas y a pesar de las cifras, no se siente que haya una saturación imposible de atender y se valora que hay capacidad asistencial y un alto grado de colaboración. El impacto, es evidente, y depende del balance entre ingresos y altas y el problema es que en estas semanas, aumentan los ingresos y hay pocas altas.

Son Llàtzer: Se han habilitado 14 camas de Reanimación como UCI. Se espera que ello sea suficiente. Y quizás no lo sea.

Hospital de Inca: Después de cuatro semanas con gran saturación, hace una semana que se había aliviado un poco, pero la situación se ha vuelto a llenar. Lleno a tope.

Hospital de Manacor: Hace unos días, la planta estaba controlada con 13 pacientes, pero la situación en la UCI era de 9 pacientes COVID y 3 no COVID. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Manacor ya ha superado la capacidad prevista para atender enfermos de COVID. Y es que si en un principio se reservaron 6 camas y después de ver la evolución de la pandemia la cifra se amplió a 8, ahora se ha tenido que hacer una nueva reestructuración porque a día de hoy lunes día 11 de enero ya son 9 los ingresados ​​que se encuentran en estado grave a consecuencia del coronavirus en Manacor y la zona de influencia del centro sanitario de referencia. Ahora hay habilitados 13 y se va a pasar a 15. Y la rehabilitación ya es UCI. Asimismo, cuando comienza una de las dos semanas de nuevas restricciones, hay 10 pacientes positivos más en la tercera planta.

Las necesidades sanitarias

La situación de la COVID-19 en Baleares continua siendo crítica, sobretodo en Mallorca e Ibiza. Se notifican diariamente más de 500 nuevos contagios y los pacientes hospitalizados superan cada día el récord del día anterior. Y las muertes por COVID-19 siguen aumentando, en un entorno donde la tasa de positividad sube y sube.

La incidencia acumulada en las BalearEs es muy alta y en Mallorca, más aún. Ibiza y Menorca aumentan y Formentera y Mallorca disminuyen. La tasa de positividad también aumenta de forma muy importante. La presión hospitalaria se incrementa y los equipos sanitarios se reorganizan.

Incluso se dice que para garantizar la asistencia sanitaria, se podría hacer una intervención de determinadas camas de hospitalización y de camas UCI de las clínicas privadas, en caso de necesidad.

El problema de esta escalada es que el factor más importante que explica la variación en la mortalidad COVID19 en el tiempo no es una mejor atención o los nuevos medicamentos, es sin duda, la cantidad de casos en la comunidad en ese momento. La mayoría de los demás factores ni siquiera son significativos. Y eso en Baleares está subiendo. Y por tanto, también la mortalidad.

Y el problema no sólo está en los casos COVID, a la situación actual por este virus, se le añade la no realización de consultas de continuidad a pacientes no COVID, el dejar de hacer intervenciones quirúrgicas a pacientes, el concentrar los controles de los pacientes crónicos en las llamadas telefónicas, ....

Evolución de la ocupación de las UCI y las hospitalizaciones en Baleares durante los últimos 30 días.

Ocupación de las camas de hospital por comunidades.