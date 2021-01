Permitidas las actividades deportivas entre no convivientes al aire libre, si no son de contacto

Las actividades deportivas entre no convivientes que se realicen al aire libre, siempre que no sean de contacto, sí están permitidas en Mallorca y en Ibiza. Así lo ha precisado este lunes por la tarde la Conselleria de Salut, tras consultar a los servicios jurídicos. Las reuniones entre no convivientes estarán prohibidas en las citadas islas desde el 13 hasta el 30 de enero.

Por la mañana, la portavoz del Govern, Pilar Costa, había asegurado en dos ocasiones que esta restricción afecta tanto en interiores como en exteriores y sólo había citado cuatro excepciones. En concreto, las personas que vivan solas pueden formar parte de una única unidad de convivencia ampliada, cada unidad de convivencia puede integrar a una única persona que viva sola. Los menores de edad se pueden reunir con sus progenitores en caso de que vivan en domicilios diferentes, así como las parejas que tampoco convivan en la misma casa. Otra de las excepciones que se contemplan es para las personas que tengan que acudir a cuidar a otras, acompañar a menores o a personas vulnerables.

Cabe precisar que la práctica de deportes federados sí está permitida en Mallorca e Ibiza. Las piscinas para deportes federados también pueden permanecer abiertas si son exteriores, pero solo puede haber un usuario en cada carril y cuatro carriles como máximo.

Por su parte, el Institut Municipal d'Eports (IME) del Ajutament de Palma ha anunciado que cierra las piscinas, los gimnasios y los pabellones municipales, al tiempo que suspende temporalmente los cursos y actividades durante 15 días. No obstante, se mantienen los cursos de tenis y fútbol que se realizan al aire libre.