Abir Kellitou, educadora social: «A los 18 años el Estado deja a los menores migrantes en la calle»

Abir Kellitou ha sido una de las organizadoras de las jornadas Marhaba a través de la Fundación Euráfica. El fin es educar a profesionales sociales sobre cómo trabajar con menores y jóvenes migrantes no acompañados. Señala que el problema fundamental es qué ocurre con menores que han llegado a España y que, tras ser tutelados por las administraciones, cumplen los 18 años y quedan en una situación de desamparo.

A Baleares, ¿esos jóvenes han llegado en pateras?

—No, realmente las pateras son poquísimas en Baleares en comparación con la Península. Se hace mucho revuelo y se criminaliza mucho con ellas. La mayoría de los casos que encontramos son jóvenes extutelados de otras comunidades autónomas que han venido a Balears y que no pueden acceder a programas de emancipación.

¿Qué apoyos tienen entonces?

—Hay muchas entidades que hacen un trabajo aislado con estos jóvenes. Falta coordinación y es necesario que el Estado dé una respuesta y que lo haga de forma unificadada. Tenemos una realidad, que es que han llegado estos jóvenes y que se van a desplazar. Nos llegan de otras comunidades autónomas y es normal, porque hablan entre ellos y se dan información que a veces no es real. Los únicos que acceden a ayudas son los que han pasado por el circuito de protección en Balears. Otros vienen de otras comunidades y se dan cuenta que no es así.

¿Qué situación afrontan estos menores no acompañados cuando cumplen los 18 años?

—Se encuentran en una situación de exclusión social: no tiene acceso a vivienda, a una renta básica, que puede tardar seis meses o más en tramitarse, tienen un permiso de residencia que no les permite trabajar. Les genera una actitud de gran enfado: a los 18 años, el Estado les deja en la calle. No tiene sentido si se quiere prevenir la delincuencia o que no haya okupas. Estamos ante un círculo vicioso.

¿Cuál es el trabajo de quienes, como usted, se dedican a ayudarlos?

—Estamos muy limitados, los que hacemos acompañamiento a estos jóvenes. Por ejemplo, necesitan que una empresa les haga un precontrato de un año para poder renovar la tarjeta de residencia. No pueden trabajar ni acceder al SOIB y ¿a qué joven de 18 años se le hace un contrato de un año? Están en un limbo absoluto que les empuja a que sólo puedan acceder a la economía sumergida.

En las jornadas se habló también de las consecuencias psicológicas que sufren. ¿Son por la lejanía de sus familias?

—Tienen un gran peso encima. Muchas veces su llegada forma parte de un proyecto migratorio familiar. Se invierten todos los ahorros de la familia para que el hijo mayor venga a Europa porque se espera que, una vez que tenga trabajo, aporte dinero que ayude a todos los demás. Así que, además de la presión de subsistir, ellos tienen la de no poder mantener a sus familias de origen y la presión para cumplir esas expectativas. Eso genera frustración y síndromes psicológicos, como el de Ulises.

¿La prioridad es buscarles formación?

—Lo que intentamos es buscar recursos y sobre todo que puedan acceder a formación. Ahora, al menos, la normativa en Balears ya permite que los menores no acompañados accedan a la educación de adultos. Se van produciendo avances desde las instituciones, pero falta que se trabaje con una perspectiva más a medio y a largo plazo.

¿Cuántos jóvenes no acompañados hay en Baleares?

—No hay datos públicos, pero los hay porque nos los encontramos en la calle. Por miedo a una detención o a ser expulsados no salen, no reivindican sus derechos. La mayoría son jóvenes con ganas de trabajar y de aportar a la sociedad.

También se denunció la falta de mediadores culturales en Baleares.

—Se utiliza a otros jóvenes para hacer de traductores y la figura del mediador es fundamental para comprenderles y establecer con ellos un vínculo seguro.