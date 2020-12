Artà y Son Ferrer, agraciados con un cuarto premio

Son Ferrer, en Calvià, y Artà han sido agraciados con uno de los cuartos premios de la Lotería de Navidad. El número, que ha salido minutos antes de las doce, es el 75.981, con un premio de 200.000 euros.

La suerte llegó a Artà. El cuarto premio fue vendido en el puesto del carrer Ciutat. Aina Canet la propietaria de la administración ha mostrado su satisfacción al respeto. «No sabemos cuántos se han vendido porque nosotros trabajamos por terminal. Cuando he conocido la noticia me he puesto a temblar. Es una sensación muy bonita. Nunca habíamos dado un premio tan grande».

Desde Son Ferrer, el responsable del local que ha dispensado el número ganador, José Luis Pereira, explica que el número se ha vendido también por terminal y desconoce a quién han podido ir a parar los décimos.

De este número se han vendido dos décimos premiados cada uno con 20.000 euros, 40.000 en euros en total.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo agraciado.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.