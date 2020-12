Company (PP) quiere cribados masivos en Baleares

De @ppbalears demanam que és facin cribratges massius en tots els pobles de #Balears abans d'acabar s'any per saber sa incidència exacta des #COVID19 i detectar contagis. Si no hi ha un control epidemiològic constant, sa resta de mesures tindrà una eficàcia relativa.

